Gdje je Alen Babić? Javio se fanovima nakon dugo vremena

Alen Babić (34) već duže vrijeme nije pod svijetlima javnosti. Posljednji put je u ringu bio u sedmom mjesecu prošle godine kada je teško poražen od Johnnyja Fishera nokautom nakon samo 36 sekundi borbe. Od tada ga nema puno po medijima pa su se navijači pitali: "Gdje je Savage Babić?"

Pokretanje videa... 00:56 povratak alena babića | Video: 24sata/Video

Na Instagram profilu popularnih balkanskih "reptila" osvanulo je pitanje o Babiću. On je se odlučio javiti te je na pitanje odgovorio na svom Facebooku.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

- Alen je tu. Živi život koji je samo mogao sanjati- rekao je Babić, a onda se osvrnuo na svoj borilački alter ego, "The Savagea", te dodao:

- Savage je prazan, svakim danom se puni i jedna čeka da opet krene. Nedostajete mi, nedostaje mi kaos, nedostaje mi ring.

Foto: screenshot/facebook

Babić je jesenas otkrio kako supruga i on čekaju prinovu. Ovo proljeće obitelj Babić trebala bi biti bogatija za kćerkicu pa je jasno zašto se Babiću nigdje ne žuri. Još ima vremena za napuniti baterije do kraja i onda krenuti dalje onako kako on najbolje zna. Dok čekamo "Savagea" , naš drugi boksač će u subotu u ring. Filip Hrgović boksa protiv Joea Joycea u Manchesteru gdje je sve spremno za spektakl.