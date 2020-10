Gdje je fair-play? Protivnici su prosvjedovali kod suca, a oni izveli slobodnjak i zabili gol...

Dok se faulirani igrač valjao po travi, gosti su prosvjedovali kod suca, no to nije spriječilo nogometaše Jagodine da na pomalo bezobziran način iskoriste to. Izveli su prekršaj bez sučevog dopuštenja i zabili gol...

<p>Na nogometnim utakmicama često smo znali viđati situacije u kojima su igrači htjeli prevariti 'sustav' kako bi na što lakši način zabili gol. Riječ je većinom o prekršajima gdje se igrači žure što prije izvesti kako bi iznenadili i šokirali protivnika, no jedna srpska momčad je ipak malo pretjerala u tome, a još gore je to što su uspjeli u svome naumu.</p><p>U drugoj srpskoj ligi <strong>Jagodina</strong> je pobijedila<strong> Slogu iz Kraljeva </strong>2-0, a prvi gol je pao na dosta morbidan način. Domaćini su zaradili prekršaj na rubu šesnaesterca, a to se baš nije svidjelo igračima Sloge koji su žestoko prigovarali sucu. No, međutim, dok su se oni raspravljali, a faulirani igrač Jagodine valjao po travi, domaćini su to brzinski izveli i lako zabili preko Vladimira Ilića koji je izbio sam pred golmana.</p><p>To je još više razljutilo igrače Sloge koji su se zaletjeli prema sucu, a igrači Jagodine su slavili kao da su osvojili Ligu prvaka. No, jesu li oni legalno došli do gola? Prvo, njihov igrač je ležao na travnjaku, a samim time sudac, koji je svirao prekršaj, je morao označiti i izvođenje samog prekršaja. Međutim, on to nije označio, a domaćini su unatoč tome izveli prekršaj i zabili.</p><p>Naravno, u njihovom ponašanju nema ni trunke fair-playa, a to je ono što bi trebalo zabrinuti trenera Jagodine. A što kada njima netko napravi ovako nešto? E onda će shvatiti čemu fair-play zapravo i služi. </p>