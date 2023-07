Gdje je nestao Isco? Ni traga ni glasa o bivšoj Realovoj zvijezdi

Bivša zvijezda Real Madrida Isco Alarcón (31) koji je u svojoj bogatoj karijeri osvojio čak pet Liga prvaka, tri španjolska prvenstva i jedan španjolski kup potpuno je nestao iz svijeta nogometa. Donedavno je imao važnu ulogu u "kraljevskom klubu" i prije nekoliko godina glasio je kao jedan od najboljih aktivnih španjolskih veznjaka.

Napustio je u prosincu prošle godine nakon samo nekoliko mjeseci tadašnji klub Sevillu i otada nema više nikakvih vijesti o njemu. U službenom objašnjenju stoji da je otišao jer nije ispunio očekivanja.

Gdje je sad, zašto je napustio Sevillu i što se točno dogodilo, otkrio je u intervjuu za španjolsku Marcu u kojem je iznio i šokantnu priču koja je prethodila njegovu odlasku.

Foto: JUAN MEDINA

Trenutačno trenira sam i čeka novu ponudu.

- Svakodnevno treniram sam sa svojim osobnim trenerom. Nedostaje mi lopta, nedostaje mi osjećaj da sam nogometaš. Želim još igrati, natjecati se, zabavljati i veselim se povratku - rekao je i otkrio koju ponudu čeka:

- Čekam ponudu kluba u kojem ću imati kontinuitet i kluba koji igra moderan i zabavan nogomet. Nakon osvajanja svega u karijeri želim se zabaviti igrajući nogomet. Nikada neću dati prioritet novcu. Imao sam ponude iz Saudijske Arabije, ali nisam ih prihvatio.

Najviše se toga promijenilo nakon Lopeteguijeva odlaska iz Seville

- Nakon završetka ugovora s Real Madridom nazvao me Lopetegui i rekao da me želi u Sevilli. Mislio sam da je to sjajna prilika: imali su sjajnu momčad, igrali su Ligu prvaka i Lopetegui je bio tamo - rekao je Isco i nastavio:

- Međutim, Lopetegui je ubrzo otpušten i otad se sve promijenilo. Zvali su mog agenta i rekli mu da me se žele riješiti. Nakon toga sam odlučio popričati sa sportskim direktorom Monchijem i rekao sam mu da mi kaže gdje je problem i da ćemo sve riješiti. Tada je sve pošlo po zlu.

Foto: Adam Davy/Press Association/PIXSELL

"Monchi me napao, uhvatio me za vrat i morali su nas razdvojiti"

- Nakon tog razgovora Monchi je počeo svima govoriti da želim otići i širio je laži o meni. Svakodnevno je zvao mog odvjetnika i mene i tjerao me da potpišem raskid ugovora. Maltretirao me. Naljutio sam se i u ljutnji sam mu rekao da je najveći lažljivac kojeg sam ikad vidio. Tada me napao. Zgrabio me za vrat i morali su nas razdvojiti. Nakon toga više nisam htio ostati. Nitko mi se nije htio ispričati i zato sam otišao iz Seville - rekao je španjolski veznjak.

Nakon višemjesečne stanke spreman je za povratak nogometu.

- Osjećao sam da moram stati, opustiti se i razbistriti misli. Želim zaboraviti sva negativna iskustva i fokusirati se na dobra. Osjećam se dobro i želim pokazati da imam još nekoliko godina dobrog nogometa. Sada sam spreman za povratak - zaključio je Isco.