Nakon što je ovog ljeta nakon devet godina predsjedničku fotelju HNS-a prepustio Marijanu Kustiću, Davoru Šukeru (53) izgubio se svaki trag. Povukao se iz hrvatskog nogometa i iz javnosti, mnogi su se pitali gdje je nestao, ali to nam je sada otkrio promotor Filipa Hrgovića.

Hrvatski boksač je u subotu u boksačkoj Meki u Las Vegasu u trećoj rundi nokautirao Emira Ahmatovića i došao do 14. pobjede u karijeri. Već tradicionalno, Hrga i njegov tim su nakon borbe otišli jesti u McDonald's. A ovaj put je s njima bilo i jedno poznato lice.

Bio je to Davor Šuker koji se slikao s veselim društvom. Nije poznato je Hrgović slučajno naletio na Šukera ili je to bio dogovoreni sastanak, ali Las Vegas je omiljena destinacija bivšeg hrvatskog nogometaša. I za vrijeme predsjedničkog mandata znao je nestati na neko vrijeme i uživati u čarima grada u pustinji.

Hrgović je bez problema riješio njemačko-srpskog borca koji je pokazao da nije njegov rang. Filip pada na ljestvici, jako dugo nije imao renomirano ime nasuprot sebe u ringu. Zbog toga ga mnogi prozivaju, ali njega se ništa ne pita. I sam je bijesan na svoje promotore koji tvrde da Hrgu izbjegavaju renomiranija imena. Ili je samo problem u novcu?

- Dosta mi je ovakvih borbi gdje znam da ću pobijediti. Želim kompetitivne mečeve, borbe koje donose određeni adrenalin, teške borbe. On je hrabar tip. Vidio sam u njegovim očima, ali jednostavno nema alate. S ovakvim protivnicima nisam previše oprezan kad znam da me ne mogu ugroziti, zato primim nepotrebne udarce. Možda to nije pametno, ali tako je kako je. Protiv boljih protivnika i ja sam bolji. Zato želim borbu prije koje neću spavati deset dana, onda ćete vidjeti pravog El Animala. Želim borbu na 10, 12 rundi, rat - kazao je Hrga.

Naravno, i dalje traje verbalni rat između njega i Alena Babića. Savage traži meč, ali iako su jako blizu na ljestvici, Hrgović tvrdi kako on nije njegov rang.

- Što s njim? On je samo retardiran i previše priča. Što se tiče boksa, mislim da nema dovoljno kvaliteta da bi mi bio dostojan protivnik.