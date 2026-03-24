BERLINSKI VELIKAN

Gdje je nestao trofej? Gdje se skrivao? Pronašli ga u podrumu

Piše HINA, Ivan Kužela,
Foto: Frank Molter/DPA

Zaposlenici Füchse Berlina pronašli su izgubljeni trofej Bundeslige u vlastitom podrumu. Mislili su da je ukraden, ali sada je opet na sigurnom. Sretan je to završetak potrage s obzirom na sve činjenice o krađi

Rukometni klub Füchse Berlin pronašao je trofej prvaka Bundeslige u vlastitom podrumu mjesecima nakon što se strahovalo da je ukraden. Njemački klub osvojio je prošle sezone najjaču rukometnu ligu Europe s bodom više od aktualnog europskog prvaka Magdeburga. Trenutačno su drugi u ligi iza prvog Magdeburga sa šest bodova manje devet kola prije kraja sezone.

Vjeruje se da je trofej, dodijeljen Füchse Berlinu nakon što su osvojili svoj prvi nacionalni naslov u lipnju prošle godine, ukraden kada je u studenom provaljeno u klupske prostorije, a provalnici su pobjegli s novcem i drugim predmetima. Policija je u siječnju uhitila osumnjičenike povezane s više zločina, ali se pretpostavljalo da je trofej izgubljen.

Umjesto toga, otkriven je slučajno tijekom pretrage zgrade, gdje su ga lopovi sakrili s očitom namjerom da se kasnije vrate po njega. Klub je rekao da ih je od krađe možda odvratila medijska pozornost oko cijelog incidenta.

- Iskreno, još uvijek ne mogu vjerovati, ali trofej se vratio. Svi možemo biti sretni što se tradicija održava i što ga momčadi koje su ga osvojile i koje će ga osvojiti u budućnosti mogu ponovno osvojiti, izjavio je generalni direktor Füchse Berlina Bob Hanning.

