Gdje je nestao trofej? Gdje se skrivao? Pronašli ga u podrumu

Rukometni klub Füchse Berlin pronašao je trofej prvaka Bundeslige u vlastitom podrumu mjesecima nakon što se strahovalo da je ukraden. Njemački klub osvojio je prošle sezone najjaču rukometnu ligu Europe s bodom više od aktualnog europskog prvaka Magdeburga. Trenutačno su drugi u ligi iza prvog Magdeburga sa šest bodova manje devet kola prije kraja sezone.

Vjeruje se da je trofej, dodijeljen Füchse Berlinu nakon što su osvojili svoj prvi nacionalni naslov u lipnju prošle godine, ukraden kada je u studenom provaljeno u klupske prostorije, a provalnici su pobjegli s novcem i drugim predmetima. Policija je u siječnju uhitila osumnjičenike povezane s više zločina, ali se pretpostavljalo da je trofej izgubljen.

Foto: Andreas Gora/DPA

Umjesto toga, otkriven je slučajno tijekom pretrage zgrade, gdje su ga lopovi sakrili s očitom namjerom da se kasnije vrate po njega. Klub je rekao da ih je od krađe možda odvratila medijska pozornost oko cijelog incidenta.

- Iskreno, još uvijek ne mogu vjerovati, ali trofej se vratio. Svi možemo biti sretni što se tradicija održava i što ga momčadi koje su ga osvojile i koje će ga osvojiti u budućnosti mogu ponovno osvojiti, izjavio je generalni direktor Füchse Berlina Bob Hanning.