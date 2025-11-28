PROCURIO NOVI
FOTO Pogledajte ih sve: Ovo su dresovi 'vatrenih' kroz povijest, koja garnitura vam je najljepša?
Od sitnih kvadratića u povijesnoj utakmici protiv SAD-a na Maksimiru, potom velikih, pa do modernizirane verzije kvadratića. Crveno-bijela polja čine hrvatski dres najprepoznatljivijim na svijetu, a kvadratići dominiraju i na najnovijoj garnituri koja je procurila. U njoj bi Hrvatska trebala sljedeće godine nastupiti na Svjetskom prvenstvu, a bit će to ujedno i oproštaj od Nikea koji je tehnički sponzor HNS-a od 2000. godine