<p>Prvi je nalaz bio pozitivan, išao sam na drugo testiranje. Tu sam u hotelu, nalazi svih ostalih igrača u Osasuni su bili negativni. Testirao sam se prošli put 13. listopada prije Francuske i nalaz je bio negativan, a evo ovaj jučerašnji od 15. listopada je pozitivan, rekao nam je debitant u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji <strong>Ante Budimir </strong>(29) nakon što je saznalo da je zaražen korona virusom.</p><p>Debitirao je na prijateljskoj utakmici protiv <strong>Švicarske </strong>(2-1) i odigrao jako dobrih pola sata u dresu 'vatrenih'. I protiv Francuske je na terenu proveo nešto više od pola sata, a sad će morati na dvotjednu pauzu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 'Vatreni' treniraju prije utakmice s Francuskom</strong></p><p>- Nije bilo treme prije ulaska u igru. Znao sam da ću debitirati, zbog toga sam bio smiren. Eto, na kraju je sve ispalo odlično. Asistirao sam Pašaliću za pobjednički gol i mogu biti ponosan zbog svojeg debija. Poseban je osjećaj igrati s veličinama poput Luke Modrića. Dosad sam ga gledao u Maksimiru i trčao za njim kad bih u Španjolskoj igrao protiv Real Madrida, a sad je on moj suigrač, traži me loptama - rekao nam je napadač Osasune nakon debija pa nastavio o situaciji s koronom: </p><p>- Ne mogu stvarno znati gdje sam se zarazio, pričekat ćemo drugi nalaz, a ako i on bude pozitivan, klub će odrediti što me dalje čeka. Sad sam u hotelu, evo baš sam mjerio temperaturu i imam 36,3, dakle tjelesna temperatura mi je normalna. Nemam nikakve simptome i dobro se osjećam. Nalaz drugog testa će biti gotov večeras ili sutra - objasnio nam je hrvatski reprezentativac.</p><p>Ante je svojim trudom došao do dresa reprezentacije s 29 godina na leđima. Inter Zaprešić, Lokomotiva. St. Pauli, Crotone, Sampdoria, Mallorca i sad Osasuna. Sve su to klubovi čiji je dres nosio u posljednjih deset godina, a možda putevima Dade Prše, koji je u reprezentaciji debitirao s 28 godina, nastavi prema vrhuncu karijere.</p>