Gdje su hajdukovci koji su igrali finale LP-a mladih: Njih čak 11 napustilo klub bez odštete...

Hajdukovi juniori oduševili su u travnju 2023. hrvatsku sportsku javnost. Napravili su senzacionalan uspjeh i dogurali do finala Lige prvaka mladih. U Švicarskoj je trofej ipak odnio nizozemski AZ Alkmaar, ali pokazali su neki Hajdukovi momci da se na njih u budućnosti može ozbiljnije računati. Dio njih već je dio prve momčadi, ali neki su i napustili klub...

Čak 11 igrača te generacije napustilo je klub bez odštete. Borna Buljan bio je zadnji među njima. Otišao je u slovenski Bravo, a Hajduk će imati pravo na 25 posto eventualnog budućeg transfera.

Ozbiljnije u prvoj momčadi danas participiraju tek Šimun Hrgović i Rokas Pukštas. Potonji u zadnje vrijeme i ne toliko, budući da ga Hajduk želi prodati, a Amerikanca zovu iz MLS-a. Luka Vušković napravio je velike stvari, potpisao je za Tottenham i trenutačno je na posudbi u Belgiji.

Nadali su se navijači Hajduka da će više igrača te generacije doći do prve momčadi. Neka istraživanja kažu da samo šest igrača od U-15 selekcije doguraju do U-21 reprezentacije (29 posto). A samo jedan ili dvojica do A reprezentacije (sedam posto). Može se to prenijeti i na klupski nogomet.

Gdje su danas članovi sjajne Hajdukove generacije?

Ivan Bosančić - Tek mu je 17 godina. Na posudbi je u Dugopolju, ali ne brani.

Borna Buljan - Ima 19 godina. Prošle sezone pod Jurom Ivankovićem dobio sedam nastupa u Hajduku. Ove sezone branio je tek u kup-susretu protiv Mladosti iz Ždralova. Ove zime otišao bez odštete (uz 25 posto budućeg transfera) u slovenskog prvoligaša Bravo.

David Fesjuk - Bio je pričuva Buljanu u pohodu na finale Lige prvaka mladih. Svojevremeno je bio ukrajinski U-19 reprezentativac, ali još se nije uspio nametnuti u seniorskom nogometu. U Hajduku je na marginama.

Niko Đolonga - Njegov otac Vlatko bio je ikona HNL-a. Niko je desni bek. Za Hajduk ove sezone odigrao samo jednu utakmicu, dobio je 17 minuta protiv Bilogore u Kupu. Zbog spleta okolnosti prije je priliku u prvoj momčadi dobio Niko Sigur. Danas je prvih 11 Hajduka gotovo pa nezamislivo bez Sigura, koji je dogurao i do kanadske A reprezentacije.

Mateo Jurić-Petrašilo - Hajduk je stasitog stopera prodao u bugarskog prvoligaša Spartak Varnu. Jurić-Petrašilo debitirao je za Hajduk u zadnjem kolu prošle sezone. "Bili" su na Kranjčevićevoj razbili Lokomotivu (5-2), a Mateo je igrao 88 minuta. Za Bugare je ove sezone odigrao 19 utakmica uz jednu asistenciju.

Luka Vušković - Generacijski talent. Prepoznao je to i Tottenham, koji ga je kupio za 13,8 milijuna eura. Spursi ga još ne mogu registrirati jer je maloljetan pa ga šalju na posudbe. Vušković je jako dobar dojam ostavio na posudbi u poljskom prvoligašu Radomiaku, a sad je u belgijskom Westerlou. U 24 utakmice zabio šest golova uz asistenciju.

Boško Jemo - Ovaj bočni/krilni igrač u Hajduk je došao 2022. godine iz Solina, gdje je pružao dojmljive partije na seniorskoj razini, u drugoligaškoj konkurenciji. Jemo je prošlo sezonu proveo na posudbi u Lecceu, gdje je nastupao za juniore. U 20 utakmica ove sezone za Dugopolje ima gol i dvije asistencije.

Marko Capan - Ovaj veznjak prošlu sezonu proveo je na posudbi u Širokom Brijegu. U 24 utakmice postigao je jedan gol te imao dvije asistencije. Ima dobar prekid. Pod Gattusom odigrao samo pet utakmica.

Mate Antunović - Stasiti napadač, o čijoj je karijeri svojevremeno brinuo Alen Bokšić, prošlu sezonu proveo je na posudbi u talijanskom prvoligašu Monzi. Ipak, igrao je samo za juniore. Monza ga nije htjela otkupiti za 1,2 milijuna eura pa se ovog ljeta vratio u Hajduk. Nije se nametnuo, uglavnom je ulazio s klupe. Sad je u Varaždinu.

Jere Vrcić - Prošlu sezonu ovaj ofenzivac pokušat će što prije zaboraviti. Prvi dio sezone proveo je na posudbi u Širokom, gdje je skupio samo četiri nastupa, imao je problema s ozljedom meniskusa. Vrsni dribler drugi dio sezone proveo je na dvojnoj registraciji u Solinu. Šest nastupa, bez konkretnijeg učinka. Raskinuo je s Hajdukom i potpisao za Croatiju iz Zmijavaca.

Roko Brajković - Krilni napadač nikako da uhvati kontinuitet u prvoj momčadi. Gennaro Gattuso dao mu je solidnu minutažu na pripremama u Sloveniji, ali od kad je počela sezona, Brajković baš i ne igra. Prošle sezone bio je na dvojnoj registraciji u Solinu. U 18 utakmica zabio je dva gola.

Šimun Hrgović - Vukovarac je bio neizostavan dio te "zlatne" generacije Hajdukovih juniora. Dominirao je na lijevom beku. U drugom dijelu prošle sezone dobio je konkretniju priliku u prvoj momčadi jer je "out" zbog ozljede koljena bio Dario Melnjak. Ove sezone nametnuo se. Ima 18 utakmica i tri asistencije.

Noa Skoko - Njegov otac Josip bio je HNL ikona i jedan od boljih veznjaka. I Noa je tehnički nadaren igrač. Debitirao je za Hajduk prošle sezone. Ove sezone dobio je samo 17 minuta u Kupu protiv Bilogore.

Rokas Pukštas - U Hajduk je došao kao rezultat doselekcije i prometnuo se u jednog od najvećih talenata. Već je godinama dio prve momčadi. Amerikanac će, izvjesno je, u ovom prijelaznom roku napustiti Hajduk. Splićani ga žele prodati, kod Gattusa više ne igra. Zovu ga iz MLS-a.

Domagoj Begonja - Branič je ljetos napustio Hajduk i otišao u Kustošiju.

Tomislav Arković - Desni bek. Na posudbi je u Croatiji (Z).

Duje Reić - Ljetos iz Hajduka otišao u Lokomotivu. Na Kajzerici uglavnom igra za juniore.

Nino Duić - Ima 20 godina. Na posudbi je u sinjskom Junaku.

Krešimir Nazor - Jako zanimljiv ofenzivac i u mlađim kategorijama autor nekoliko spektakularnih golova. Raskinuo s Hajdukom i otišao u Croatiju (Z).

Niko Pavić - Pavić je igrao za Ponikve, Dinamo, Zagreb i Rudeš. Došao je u Hajduk kao rezultat doselekcije, ali nije ni blizu naslovnih uloga. Igra stopera.

Marin Ćalušić - Majka Ivona je sestra proslavljenog reprezentativca Igora Tudora. Još čeka debi za prvu momčad.

Mark Hrvojević - U Hajduk je došao još 2021. iz Chicaga. Ovaj krilni napadač više nije u Hajduku. Otišao je još prošle godine u Wisconsin Badgerse. Njegov brat Adrian brani za hrvatsku U-17 reprezentaciju.

Frane Bobanović - Zadranin se najbolje snalazi u napadu. Trenutačno je u Jadranu (LP).

Ante Kavelj - Hajduk ga bez odštete ljetos pustio u Šibenik.