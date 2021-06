Nemamo killera u šesnaestercu. Morali smo se braniti sa svih 10 igrača i onda je teško zabijati golove, zavapio je izbornik hrvatske U-21 reprezentacije Igor Bišćan nakon poraza od Španjolske (2-1) u četvrtfinalu Eura nakon produžetaka.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Vatreni' trenirali u Velikoj Gorici

Doista, nije Bišćan imao prevelik izbor na mjestu centarfora. Na popisu je imao Sandra Kulenovića (21), koji je na isti upao naknadno, te Petra Musu (23), koji je na posudbi iz Slavije u Union Berlinu zabio tek jedan gol u 14 utakmica.

Hrvatska je natjecanja završila s tri poraza, od Portugala (1-0), Engleske (2-1) i Španjolske, a pala je tek Švicarska 3-2. U toj utakmici, treći gol mladih “vatrenih” postigao je Dario Vizinger (22), i to je jedini gol neke Bišćanove špice na natjecanju. Dva gola zabio je krilni napadač Luka Ivanušec, a po jedan su zabili lijevi bek Domagoj Bradarić i veznjak Nikola Moro iz penala.

Vizinger nije mogao doći na prvenstvo zbog klupskih obaveza s austrijskim Wolfsbergerom. No možda ni s njim stvari ne bi bile drugačije. On je u 46 utakmica ove sezone zabio osam golova, a daleko je to od statistike pravog killera. I on voli igrati povučenije, poput Andreja Kramarića (29).

I na Euru U-21 u Italiji i San Marinu prije dvije godine Hrvatska je imala iste probleme. Tad je izbornik bio Nenad Gračan, a napad su predvodili spomenuti Kulenović i Marin Jakoliš (24), tad napadač austrijske Admire, koji je u kvalifikacijama za Euro zabio pet golova i pokazao natruhe nekakvog potencijala. Ipak, na prvenstvu - ćorak.

Porazi od Rumunjske (4-1) i Francuske (1-1) pa remi s Engleskom (3-3). Po dva gola na prvenstvu su zabili Nikola Vlašić i Josip Brekalo, a napadači ništa. Jakoliš je nakon tog Eura otišao u Hajduk, a u dvije godine zabio tek dva gola, prekomandiran je čak na desnog beka.

Od prvoklasnih centarfora poput Davora Šukera, Alena Bokšića, Gorana Vlaovića, Igora Cvitanovića, zatim Marija Mandžukića, Eduarda da Silve, Ivice Olića, Ivana Klasnića..., došli smo u situaciju da i u A reprezentaciji imamo samo jednog čistog napadača, Antu Budimira (29) iz Osasune. Bruno Petković (26) više voli asistirati i dolaziti po loptu, a spomenuti Kramarić najbolje se snalazi iza klasičnog napadača.

Netko je pogriješio u procesu i za nekoliko godina mogli bismo se naći u velikim problemima. Tračak nade nudi Hajdukov Marin Ljubičić (19), mladić koji je u juniorskoj 1. HNL utrpao 25 golova i već zabio gol za prvu momčad, ali on je generacijski talent i iznimka koja potvrđuje pravilo. Nešto se u strategiji razvoja mladih igrača mora hitno mijenjati.