Gdje su sada Pijević, Blažević i Mičijević? Tea pomaže u vrtu, Valentina i Ćamila vuku klub

Otkako je 1995. godine debitirala na Svjetskom prvenstvu rukometašica, Hrvatska je propustila sedam "mundijala". Najveća rupa trajala je čak deset godina, od 2011. do povratka na svjetsku scenu 2021., dok nam je najbolji rezultat šesto mjesto iz Njemačke prije 28 godina.

Blamiranjem na Europskom prvenstvu u prosincu, gdje smo se spustili u rang Farskih Otoka, koji danas također igraju rukomet, nismo bili među nositeljima na ždrijebu play-offa, pa smo lutriji smo izvukli jednog od najtežih protivnika.

Do Nizozemske i Njemačke, koje će ugostiti SP od 26. studenog do 14. prosinca, moramo preko Španjolske (prva utakmica u 17.30, prijenos na RTL-u 2). Ni Španjolke se nisu proslavile na Europskom prvenstvu s 13. mjestom, u Parizu na Olimpijskim igrama bile su posljednje, 12. Zadnji rezultati govore da su u padu, ali reprezentacija koju vodi Ambros Martin ima ulogu favorita u dvije utakmice, koje će se igrati u Koprivnici u četvrtak (17.30) i u nedjelju na granici s Gibraltarom - Algecirasu - i to u podne.

Hrvatski izbornik Ivica Obrvan ostao je dosljedan odabiru, koji je uzburkao strasti u javnosti uoči Europskog prvenstva. Obrvan i dalje u ekipi ne želi Ćamilu Mičijević, Valentinu Blažević i Teu Pijević, djevojke koje su činile okosnicu reprezentacije, da bi ih Obrvan odstranio oštrim rezom kao kakvo strano tijelo. Doduše, izostanak Pijević sada pravda neigranjem, što nije bio slučaj kad je napravio zaokret u reprezentaciji.

Karlovac: Rukometašice na druženju sa građanima | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Pijević je sezonu počela u rumunjskoj Gloriji Buzau, ali je nakon EP-a došao šok za sve jer je klub raspustio seniorsku ekipu i odustao od natjecanja. Pločanka se vratila kući, bacila i u poljoprivredne radove makar je RK Dalmatinka na raspolaganju za rukometnu formu. Bez kluba je ostala ranije i Ivana Kapitanović, pa je Lucija Bešen iz Podravke malo po malo iz statusa treće golmanice stigla do prve.

U Rumunjskoj su i Mičijević i Blažević, u istom clubu Craioviji. Blažević igra na visokoj razini, među najboljim je strijelkinjama kluba, Ćamila igra više u obrani, u kojoj je godinama bila stup u reprezentaciji s Anom Debelić, povratnicom u reprezentaciju nakon poroda i najboljom pivotkinjom EP-a 2020. godine.

Hrvatska bi s otpisanom tercetom bila bolja, šira, kvalitetnija, sigurnija, s više izgleda da se plasira na SP, ali izbornik ima vlastitu viziju budućnosti. Dosad smo u njegovom mandatu počastili Mađarsku kvalifikacijama za OI, nismo pobijedili Farske Otoke, a ne izborimo li i SP...

Ljubljana: Susret Hrvatske i Švedske na Europskom prvenstvu | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL