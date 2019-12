Genijalno rješenje: Rasizam se neće čuti ugase li se mikrofoni

Početkom studenog Mario Balotelli poludio je na rasizam s tribina i htio napustiti travnjak na utakmici protiv Verone, a to je bio samo još jedan u nizu rasističkih ispada na tribinama u talijanskoj Serie A. No, talijanska La Repubblica objavila je kako su Talijani došli do genijalnog zaključka kako iskorijeniti rasizam.

A zaključak je - ugase li se mikrofoni za vrijeme prijenosa, nitko neće čuti nikakve rasističke uvrede! Tanka je granica između genijalnosti i ludosti, a jesu li Talijani prešli tu granicu, pa, procijenite sami. Luigi de Siervo, izvršni direktor Serie A je na sastanku s predsjednicima talijanskih klubova došao do rješenja kako je najsigurnije da se ugase mikrofoni na tribinama koje bi mogle izazvati probleme.

Foto: Jonathan Moscrop/Press Association/PIXSELL

Spomenuti talijanski medij je u posjedu snimke razgovora na kojoj se čuje De Siervo te predsjednici Atalante, Milana, Intera i Udinesea.

- Pričali smo o TV proizvodu i o tome kako želimo proizvesti spektakl u kojem će uživati svi. Mi nismo policija niti inspektori ili rukovoditelji Saveza, čiji je posao uhvatiti se u koštac s problemom rasizma. Govorili smo o gašenju mikrofona ne bi li najbolje na TV-u prenijeli ljepotu talijanskog nogometa, a ne stavljali fokus na ružne incidente - objasnio je De Siervo.