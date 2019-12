Georgina brani svog Cristiana: Ti si jako hrabar i ja te volim...

Incomparable, Imparable, valiente, inconformista. Existen las cifras y los títulos, de todo ello eres protagonista con los mejores resultados, como: la Liga de las Naciones, la Copa de Italia, el Campeonato de la Serie A, Mejor Jugador de la Serie A, entre otros. Pero afortunadamente ni los premios ni los títulos únicamente hablan por ti, aunque los tengas a montones. Lo que mejor habla de ti eres tú mismo, tu pasión, tu hambre de superación, tu compañerismo, porque eres inspiración del Fútbol y del Deporte para millones y millones de personas. No te asustan los retos, sales de tu zona de confort y sigues superándote y mostrando al mundo cómo es ser el número 1. Te amo❤️⚽🥇🏆🌟 @cristiano #legend #cr7 #cristianoronaldo

