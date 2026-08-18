GIANNI JE LJUTIT Dužnosnik Fife opleo po Infantinu pa vrlo brzo 'dobio pedalu': 'Obmanjuje nas'

Fifa je u ponedjeljak objavila da je glavni operativni direktor Kevin Lamour napustio svjetsku nogometnu federaciju, nekoliko tjedana nakon što je javno kritizirao plan Giannija Infantina o prodaji udjela u komercijalnim pravima za Svjetsko prvenstvo i druge turnire.

Lamour se pridružio najvišem rukovodstvu krovne svjetske nogometne organizacije u studenome 2024., nakon što je prethodno bio dio užeg kruga ljudi koji su vodili kampanju za Infantinov izbor za predsjednika Fife 2016. godine.

🚨 FIFA COO Kevin Lamour has been sacked after speaking out against Gianni Infantino.



🗣️ FIFA spokesperson to @talkSPORT: “FIFA can confirm that the working relationship between FIFA and Kevin Lamour as FIFA’s Chief Operating Officer has ended on 17 August 2026.



“FIFA thanks… pic.twitter.com/ljHn1Cy4Nc — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 17, 2026

"Fifa može potvrditi da je poslovna suradnja između Fife i Kevina Lamoura, u svojstvu glavnog operativnog direktora Fife, okončana 17. kolovoza 2026.", izjavio je u ponedjeljak glasnogovornik Fife.

Lamour je prošlog mjeseca javno kritizirao Infantinov prijedlog, ustvrdivši da je osoblje Fife "obmanuto" u vezi s planom te ga opisavši kao "projekt jedne osobe".

"Naša misija jest služiti nogometu, a ne osobnim interesima pojedinca koji, nažalost, vjeruje da on utjelovljuje Fifu, iako bi joj zapravo trebao biti na usluzi", rekao je Lamour.

Komentari Francuza Lamoura uslijedili su ubrzo nakon što je Carlos Cordeiro, viši Infantinov savjetnik, podnio ostavku u znak protesta protiv tog prijedloga, nazvavši ga "lošim poslom za nogomet". Infantino je povukao prijedlog kasnije istog dana. Međutim, nije jenjavalo protivljenje planu o osnivanju podružnice vrijedne 20 milijardi dolara i prodaji udjela do 20 posto investitorima iz sektora privatnog kapitala kako bi se prikupilo 4,2 milijarde dolara.

Infantinova kandidatura za reizbor na četvrti mandat predsjednika u ožujku sljedeće godine, koja je nekoć djelovala kao puka formalnost, sada se ne čini više tako sigurna.

Uefa, Azijska nogometna konfederacija (AFC) i CONCACAF protive se ponovnom izboru 56-godišnjeg švicarskog čelnika, iako on i dalje uživa potporu afričke i južnoameričke konfederacije.

FIFA dismisses the man who spoke much-needed truth unto power within the organisation, who stood up for what should be the guiding principles of the governing body of world football. FIFA’s chief operating officer Kevin Lamour sacked for criticising Gianni Infantino’s sale plan. — Henry Winter (@henrywinter) August 17, 2026

Organizacija za ljudska prava u sportu FairSquare u ponedjeljak je potvrdila da je uputila dopis Fifinom Odboru za upravljanje, reviziju i usklađenost (GACC) pozivajući da se Infantina proglasi nepodobnim za kandidaturu za još jedan predsjednički mandat.

Iako je predsjednicima Fife ograničen broj mandata na tri, Infantino je 2022. uspješno argumentirao da se njegovo prvo razdoblje na dužnosti, od 2016. do 2019., ne bi trebalo ubrajati u to ograničenje jer je njime dovršen prekinuti mandat.

Infantino je tada izabran na izvanrednom kongresu nakon ostavke Seppa Blattera uslijed korupcijskog skandala. Ponovno je izabran bez protukandidata 2019. i 2023. godine.

"Pravila jasno propisuju da su tri predsjednička mandata najveći dopušteni broj. Fifa ne može jednostavno zaobići to pravilo – koje služi kao mehanizam kontrole predsjedničke moći – tvrdnjom da se njegov prvi mandat ne računa", izjavio je Nicholas McGeehan, direktor organizacije FairSquare.

FairSquare je također prošli mjesec podnijela pritužbu Međunarodnom olimpijskom odboru zbog Infantinova navodnog kršenja pravila te organizacije o političkoj neutralnosti, a povod je bila njegova potpora američkom predsjedniku Donaldu Trumpu; pritužba je odbijena. Infantino je član Međunarodnog olimpijskog odbora od 2020. godine.