Giannis ispao s EuroBasketa! Nijemci su Grke uništili tricama

Prvi put nakon 2005. godine Njemačka će igrati polufinale EuroBasketa. U sjajnom četvrtfinalu domaćini su razbili Grčku u Berlinu (103-82) i ostavili Giannisa Antetokounmpa bez šanse da Grcima donese naslov. Za veliko finale će se u petak boriti protiv Španjolske.

Nijemci su krenuli silovito pa već u prvoj četvrtini vodili plus 11, ali kako je vrijeme odmicalo, Grci su dolazili k sebi, Giannis je zaigrao onako kako zna i njemačka prednost se topila.

Grčka se skroz vratila u igru pa na predah otišla s 61-57 na krilima čudesnog Antetokounmpa koji je utrpao 19 koševa u prvom dijelu.

Grci su imali moment i bili favoriti, ali nikada nećemo znati što je izbornik Gordon Herbert rekao svojim igračima na poluvremenu. U Obsta i Wagnera kao da je ušao duh Stepha Curryja i Klaya Thompsona. Bila je šuterska rapsodija i noć za pamćenje.

Njemački uragan vidjeli smo u sedam minuta treće četvrtine kada su domaćini napravili nevjerojatnih 20-1 te otišli na plus 15. Ulazilo je apsolutno sve, trica, duga dvica, pokušaji iz teških pozicija. Ma da su bacili i ciglu, ušla bi u koš. Atmosfera u dvorani bila je čudesna, Grci su pokisli i totalno se raspali. Srljali su iz greške u grešku, u napadu su forsirali šuteve i sve promašivali, a u obrani nisu imali recept za zaustaviti vanjski šut. Giannis nije znao što je snašlo njegovu momčad. Tada je bilo jasno da je priči kraj.

Rapsodija se nastavila i u posljednjoj četvrtini. Trica za tricom, u jednom trenutku bilo je i plus 22, ali nisu htjeli osramotiti Grce pa su stali na kočnicu i završilo je 107-96. Pet minuta prije kraja nervozni Antetokounmpo je opalio rukom po licu njemačkog košarkaša i dobio drugu nesportsku, što je značilo isključenje. Barem nije morao do kraja gledati potop svoje reprezentacije. Nakon utakmice se rasplakao, htio je ostaviti trag u reprezentaciji, vratiti ju na vrh. Do neke nove prilike.

Bila je to šuterska partija kao iz udžbenika. Pogodili su Nijemci 17 od 31 tricu! Splash brothers postali su Andreas Obst i Franz Wagner koji su zabili po pet trica i došli obojica do 19 koševa. Najbolji je bio Dennis Schröder s 27 koševa.

Grke je predvodio Giannis s 31 košem, sedam skokova i osam asistencija. Briljantna individualna predstava, vukao je svoju reprezentaciju, ali to je bio pretežak teret za njega jer ostali nisu uskočili. Zakazao je Calathes, ali i Sloukas. Pogodili su tek devet trica od 29 pokušaja.

Njemačka će nakon 2005. godine zaigrati u polufinalu i to u petak protiv Španjolske. A Giannis će čekati sljedeću godinu i Svjetsko prvenstvo.

Najčitaniji članci