Giggs: Lawrence, odigraj protiv Hrvatske pa onda idi na sud...

Tom Lawrence i Mason Bennett igrali su u remiju Derby Countyja s Barnsleyem (2-2), bez obzira na optužbe za vožnju u alkoholiziranom stanju.

Nakon drugoligaškog remija, trener Derby Countyja, Phillip Cocu pojasnio je novinarima zašto je odlučio da će igrači s policijom 'za vratom' ipak zaigrati:

- Odlučio sam da će Lawrence i Bennett igrati kako bi vratili nešto ekipi, navijačima i cijelom klubu - pa je dodao:

- To i dalje ne mijenja mišljenje kluba nakon ružne situacije koju su uzrokovali. Jasno smo poručili da će snositi određene disciplinske mjere, ali oni ipak moraju nastaviti sa životom nakon određenog vremena. U prošloj utakmici nisu zaigrali - rekao je Cocu.

Tvrdi, igrači su potreseni nesretnim događajem, ali žele igrati.

- Razgovarao sam jako puno s njima u zadnjih nekoliko dana i jasno je da su pogođeni, vidi se na njima, ali to ne znači da ne žele i ne mogu igrati. Obojica su to htjela.

Uz to, Ryan Giggs pozvao je Lawrencea i u reprezentaciju Walesa protiv Slovačke i Hrvatske, unatoč tome što se zajedno sa svojim suigračem mora pojaviti na sudu 15. listopada, samo dva dana nakon okršaja s Hrvatskom.

