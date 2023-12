Girona je novi gazda Katalonije! Donedavni drugoligaš razbio je Barcu, a vodi ga Guardiolin brat

Senzacionalna Girona srušila je aktualnog prvaka Barcelonu u 16. kolu La Lige i time preuzela vodstvo u španjolskom prvenstvu. Tako se čudesna priča koja je počela u gradu na sjeveru Katalonije, koji prema popisu stanovništva iz 2018. godine broji nešto više od 100.000 stanovnika.

Uzlet Girone predivna je sportska priča. Jer klub nije nedavno kupljen od novih, bogatih vlasnika koji su uložili ogromne novce u pojačanja. Girona je, prije svega, pametnim vodstvo, ulaganjem u klupsku infrastrukturu, pametnim skautiranjem i sportskom politikom došla u poziciju gdje se "čupa" sa španjolskim velikanima.

A od iduće godine, uz ovakvu formu, Girona će se okušati i u europskom natjecanju gdje će svoju vrijednost testirati protiv najvećih. Ipak, o tom - potom.

Girona ima najviše pobjedama u Ligama petice

Po brojkama, Girona je trenutno jedan od najboljih klubova u Europi. Primjerice, ima najviše pobjeda (13) u pet najboljih europskih liga, jednu više od Intera i Real Madrida. Iako je tek prosinac, Girona je već pobijedila isti broj utakmica kao i prošle sezone, a taj podatak možda i najbolje prikazuje koliko je ovaj klub napredovao između sezona.

Katalonski klub zabio je 38 golova u prvenstvu, po čemu je također jedan od najboljih u Europi. Samo su Bayern (44) i Bayer Leverkusen (39) zabili više.

- Napravili smo veliku uslugu La Ligi, igrali smo lice u lice i pobijedili našeg rivala. U nekim trenucima smo se branili, ali jako sam sretan. Natjerali smo Barcelonu da trči prema svojem golu! Uspjeli smo. A ako smo to uspjeli napraviti tim igračima, onda možemo svakome. Sad ulazimo u drugu dimenziju - rekao je Michel (48), trener Girone.

- Sretan sam s našom igrom. Nisam siguran možemo li ostati na razini Barcelone, Reala i Atletica kroz čitavu sezonu, ali ova me utakmica čini sretnim. Naši igrači pišu povijest. Danas su svi ljubitelji navijači dio naše Girone. Mnogi će reći: 'Ovi ljudi igraju dobar nogomet'. Nisam siguran možemo li osvojiti La Ligu, to nije naš cilj, to je pritisak od Barcelone, rekao sam i Xaviju - zaključio je strateg ovogodišnje senzacije španjolskog prvenstva.

Priča o uspjehu Girone počela na Otoku

Ipak, priča o uspjehu Girone nije počela u Španjolskoj, već 1730 kilometara sjevernije u Manchesteru.

Naime, Girona je među prvim klubovima koji su postali dio globalne ideje Manchester City nogometne grupe (CFG). U toj su grupaciji sada mnogi klubovi; New York City, Yokohama F. Marinos, Montevideo City Torque, Sichuan Jiuniu, Mumbai City, Lombel SK, ESTAC, Palermo i Bahia. Upravo zahvaljujući sjajnim vezama i organizacijskoj strukturi City grupacije dogodio se rast Girone, koja je tako prihvaćala talente koji nisu bili dovoljno dobri za Manchester City....

Tako su u sastavu Girone nekoliko igrača koji su odbačeni u Manchesteru. Recimo, talentirani desni bek Yan Couto (21) na posudbi je iz Cityja, a veznjak Yangel Herrera (25), koji je zabio već četiri gola u prvenstvu, doveden je prošlo ljeto nakon jednogodišnje posudbe iz Manchestera. Spomenimo i Aleixa Garciju (26), koji je možda i najvažniji igrač Girone. Garcia je odigrao samo devet utakmica za City, koji ga je godinama slao na posudbe prije nego što je bez ikakve odštete zauvijek otišao iz redova 'građana'.

Upravo Garcia poteže konce u Gironi, igrao je svaku utakmicu u prvenstvu i Michel ga još ni jednom nije izvadio iz igre. A u studenom je debitirao i za španjolsku nogometnu reprezentaciju u pobjedi protiv Cipra. Ako nastavi igrati u ovakvoj formi, nema sumnje kako će biti dio sastava kojeg će izbornik Luis de la Fuente odabrati za Hrvatsku na Europskom prvenstvu u Njemačkoj...

Artem Dovbik (26), koji je došao iz ukrajinskog Dnipra početkom sezone, pokazao se kao nevjerojatno pojačanje za sedam milijuna eura. Zabio je osam golova u prvenstvu, toliko je zabio i Robert Lewandowski...

Brat Pepa Guardiole glavni u Gironi

Kao šlag na tortu, spomenimo kako je direktor Girone - Pere Guardiola (47), mlađi brat slavnog trenera Pepa! I Pepov pečat jasno se vidi i u radi njegovog brata. Girona igra napadački nogomet s naglaskom na posjed lopte. U 16 kola La Lige imaju prosječni posjed lopte od čak 57 posto, 13 udaraca prema protivničkom golu i 2,4 gola u prosjeku.

Iako je Girona dio City grupacije, klub u gradu od 100.000 ne bi bio ništa bez nekoliko lokalaca koji su svoju dušu uložili u klub. Tako su na vrhu hijerarhije u klubu dvojica Španjolaca, koji su već dugo u klubu. Predsjednik Delfi Geli (54) počeo je i završio igračku karijeru u Gironi, a igrao je još za Barcelonu i Atletico Madrid.

Sportski direktor Quique Carcel (49) još jedan je Katalonac. Nogometnu karijeru počeo je u mladim uzrastima Barcelone, ali za razliku od predsjednika, nije dosegao najviše domete, pa je tako karijeru proveo u raznim niželigaškim klubovima prije nego što je 2014. postao sportski direktor Girone.

Stadion Girone poput Opus Arene u Osijeku

Zbog sjajnog posla ove sezone Carcel je nagrađen novim ugovorom do 2027. godine. Upravo je on stvorio mašineriju koja gazi Španjolskom. Dovodio je igrače koje velikani nisu htjeli, u njima je vidio potencijal, a istovremeno skautirao u "malim" europskim klubovima, tražio nebrušene dijamante... A njegov rad stigao je na naplatu.

Svoje domaće utakmice Girona igra na malenom stadionu Montilivi od 13.286 mjesta, što je malo više od Opus Arene u Osijeku. Ipak, u klubu se nadaju kroz koju godinu izgraditi novi stadion, a s obzirom na senzacionalne rezultate, itekako zaslužuju velebni dom. Situaciju otežavaju komplicirani pregovori s gradskim vijećem, ali ako klub nastavi s ovakvim sjajnim rezultatima, nema sumnje kako će u gradu popustiti i dati zeleno svijetlo za veliki projekt i novi stadion...

Girona je 2017. osigurala povijesnu promociju u prvi rang španjolskog nogometa, a upravo su u debitantskoj sezoni ostvarili i najviše pobjeda u La Ligi (14). Ipak, čini se kako je to rekord koji će, s 22 utakmice do kraja sezone, deklasirati u bližoj budućnosti.