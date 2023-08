Glasnogovornik Dinama: AEK je odbio ruku pomirenja i suradnju

Dinamo će u 20 sati ugostiti AEK u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka. Pobjednik ovog pretkola izborit će doigravanje Lige prvaka, dok će gubitnik europski put nastaviti u doigravanju za Europsku ligu.

Glavna priča uoči utakmice, nažalost, nije sportske prirode. Prošlog je tjedna ubijen navijač AEK-a u Ateni nakon nereda između hrvatskih i grčkih huligana, zbog čega je i odgođena utakmica u AEK-u na 19. kolovoz. Brojni hrvatski navijači još uvijek su u grčkom pritvoru, a situacija je eskalirala do razine kojoj se nitko nije nadao.

POGLEDAJTE VIDEO:

Uoči utakmice glasnogovornik Dinama Marko Bošnir objasnio je stajalište Dinama za SportKlub uoči utakmice.

- Momčad je puna profesionalaca i iskusnih igrača. Možda nisu očekivali ovakvu situaciju, ali su doživjeli puno sličnih. Atmosfera u Dinamu je dobra, jučer je odrađen zadnji službeni trening. Jedva čekamo da krene nogometna utakmica. Kao i svaku utakmicu, naše navijače pozivamo na fer i mirno navijanje.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Bošnir je rekao kako je AEK odlučio napasti Dinamo i odbio suradnju između klubova.

- Nadajmo se da se ovakva situacija više nikad neće dogoditi. Mislim da je događaj u Ateni svima ostavio veliki trag i da je to poruka svima da se takve stvari više ne događaju. Nažalost, AEK je odlučio napasti Dinamo, odbijaju ruku pomirenja i vrstu suradnje. Mi se i dalje držimo naše priče, koju je i UEFA prepoznala, oni se drže svoje strane. Pozvali smo AEK i njihovu delegaciju na službeni ručak, oni su to odbili. Službene stvari se odvijaju vezane za utakmicu, ali dalje od toga ne ide. U Ateni smo htjeli izraziti sućut, ali oni su to odbili - otkrio je Bošnir.

POGLEDAJTE VIDEO: PLENKOVIĆ O MILANOVIĆU I UHIĆENIMA