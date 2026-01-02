Glavni igrač Vukovara odmara u Kolumbiji u Hajdukovom dresu. I za obitelj je imao HNL darove

Ime Robina Gonzaleza (27) često bi se moglo spominjati tijekom zimskog prijelaznog roka. Kapetan Vukovara 1991 ove je sezone zasjao u redovima najnovijeg hrvatskog prvoligaša. Sa šest golova i dvije asistencije predvodio je momčad do devetog mjesta nakon jesenske polusezone.

Gonzalez je iskoristio višetjednu stanku u hrvatskom prvenstvu kako bi posjetio rodnu Kolumbiju. Tamo se odmara s voljenima, i to u znatno drugačijem ambijentu nego u Hrvatskoj, gdje su minusi i hladne temperature.

Adut Vukovara na društvenim je mrežama podijelio nekoliko fotografija s lokalne plaže, gdje se isticao sa svojom ekipom, koja je nosila dresove HNL klubova.

Gonzalez je fotografijama pozirao u Hajdukovom dresu, a članovi njegove obitelji nosili su dres Ismaela Bennacera iz Dinama te Tonija Fruka iz Rijeke, dok je njegova majka nosila dres Vukovara.

