Obavijesti

Sport

Komentari 4
PUNI BATERIJE

Glavni igrač Vukovara odmara u Kolumbiji u Hajdukovom dresu. I za obitelj je imao HNL darove

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Glavni igrač Vukovara odmara u Kolumbiji u Hajdukovom dresu. I za obitelj je imao HNL darove
6
Foto: Instagram

Robin Gonzalez, kapetan Vukovara, blista u HNL-u! S 6 golova i 2 asistencije vodi tim, a sada uživa na kolumbijskim plažama s obitelji u dresovima HNL klubova

Ime Robina Gonzaleza (27) često bi se moglo spominjati tijekom zimskog prijelaznog roka. Kapetan Vukovara 1991 ove je sezone zasjao u redovima najnovijeg hrvatskog prvoligaša. Sa šest golova i dvije asistencije predvodio je momčad do devetog mjesta nakon jesenske polusezone.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Hajduk - Vukovar 02:14
Hajduk - Vukovar | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Gonzalez je iskoristio višetjednu stanku u hrvatskom prvenstvu kako bi posjetio rodnu Kolumbiju. Tamo se odmara s voljenima, i to u znatno drugačijem ambijentu nego u Hrvatskoj, gdje su minusi i hladne temperature. 

Adut Vukovara na društvenim je mrežama podijelio nekoliko fotografija s lokalne plaže, gdje se isticao sa svojom ekipom, koja je nosila dresove HNL klubova.

Foto: Instagram
Foto: Instagram

Gonzalez je fotografijama pozirao u Hajdukovom dresu, a članovi njegove obitelji nosili su dres Ismaela Bennacera iz Dinama te Tonija Fruka iz Rijeke, dok je njegova majka nosila dres Vukovara.

Foto: Instagram
Foto: Instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
UŽIVO Transferi: Dva pojačanja Osijeka dolaze iz poljskog Lodza
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dva pojačanja Osijeka dolaze iz poljskog Lodza

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO O, Ana! Bastianu neće biti svejedno kada je vidi ovakvu
RAZVODE SE

FOTO O, Ana! Bastianu neće biti svejedno kada je vidi ovakvu

Prema pisanju Nijemaca, Ana je ta koja je odlučila stati na kraj devetogodišnjem braku, a papiri za razvod već su predani sudu. Također, vodit će se parnica i oko skrbništva nad djecom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026