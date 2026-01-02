Obavijesti

SUSRELI SE U BIH

Glavnog tajnika HNS-a uhvatili u društvu bjegunca Mamića...

Glavnog tajnika HNS-a uhvatili u društvu bjegunca Mamića...
Varaždin: Finale hrvatskog nogometnog kupa, GNK Dinamo - HNK Rijeka, loža | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić se u jednom restoranu, u blizini Mostara, susreo s Tomislavom Svetinom, Nevenom Šprajcerom i Božidarom Šikićem

Zdravko Mamić (66) bivši je čelnik Dinama, a danas bjegunac od hrvatskog pravosuđa, koji je pobjegao u BiH dan prije prve presude Županijskog suda u Osijeku u lipnju 2018. na temelju koje je osuđen na šest i pol godina zatvora. Napustio je Hrvatsku prije gotovo osam godina i skrasio se u susjednoj zemlji, od tada službeno više nema nikakve veze s hrvatskim nogometom, ali očito je s nekim važnim ljudima iz nogometnog svijeta ostao u kontaktu.

Kako piše Slobodna Dalmacija, glavni tajnik HNS-a Tomislav Svetina, čelni čovjek Lokomotive i član izvršnog odbora HNS-a Božidar Šikić te Neven Šprajcer, nekadašnji zamjenik glavnog tajnika i voditelja natjecanja HNS-a, posjetili su Mamića u Bosni i Hercegovini. Susret se odvio u jednom restoranu između Čitluka i Mostara. Nisu poznati detalji razgovora niti razlog njihova susreta, no sva trojica, pogotovo Svetina, bili su poprilično bliski bjeguncu Mamiću tijekom njegove vladavine u hrvatskom nogometu.

Zagreb: Konferencija za medije GNK Dinamo o organizaciji utakmice odigrane s HNK Hajduk
Zagreb: Konferencija za medije GNK Dinamo o organizaciji utakmice odigrane s HNK Hajduk | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Svetina, danas desna ruka predsjednika HNS-a Marijana Kustića, od 2012. do 2018. godine je bio direktor Dinama. Kao dopredsjednik Hrvatskog nogometnog saveza u mandatu od 2017. do 2021., izgradio je čvrst odnos s predsjednikom Marijanom Kustićem. Na Kustićev prijedlog, 2021. je jednoglasno izabran za izvršnog direktora HNS-a, a ta je funkcija 2024. preimenovana u glavnog tajnika radi usklađivanja s Fifom i Uefom. Poslali smo upit HNS-u za njihov komentar o susretu njihova tajnika s bjeguncem od hrvatskog pravosuđa i čovjeka koji je iz Dinama izvukao milijune eura, a odgovor ćemo objaviti po primitku. 

Šikić je i dalje alfa i omega Lokomotive koja je nekada bila vrlo bliska s Dinamom i često su je nazivali 'Dinamova filijala', ali ti odnosi posljednjih godina su drastični zahladnjeli. Što se tiče Šprajcera, on se nedavno povukao s dužnosti koje je obnašao u HNS-u. Najpoznatiji je po aferi 'pošteno suđenje' u kojoj je osuđen na deset mjeseci zatvora uvjetno, s rokom kušnje od četiri godine.

