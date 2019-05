'Gledaj, to ti se ovako radi!' Pjanićev sin oduševio Ronalda

Miralem Pjanić omiljen je lik u svlačionici Juventusa, a to bi uskoro mogao postati i njegov sin. Juventus je ove sezone osigurao i osmi naslov prvaka Italije zaredom i tamo vlada opuštena atmosfera. Doduše, malo je stanje poljuljano nakon odlaska Massimiliana Allegrija, no to se i moglo očekivati nakon neuspjeha u Ligi prvaka.

Igrači stare dame imali su trening prije utakmice protiv Atalante, a poseban gost bio je sin Miralema Pjanića koji je oduševio Cristiana Ronalda. Naime, mališan je pokazao Portugalcu kako se slave golovi emitiravši njegovu proslavu.

Cristiano je je stigao do mladog Edina i zamolio ga da mu pokaže kako se slave golovi. On je to objeručke prihvatio i na profesionalan način to odradio. Ronaldo je bio oduševljen nakon njegove reakcije i sa osmijehom otišao u svlačionicu.

Mali Edin već se otprije sprijateljio s igračima Juventusa, a nedavno se u dresu Ronalda dodavao s Dybalom u svlačionici.

