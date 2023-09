VIDEO Dobra atmosfera među 'vatrenima': Reci im što si meni rekao, kako je čuvati Haalanda

Latvija na Rujevici prvi je zadatak hrvatskih reprezentativaca koji su se u ponedjeljak okupili prvi put nakon srebra na završnom turniru Lige nacija.

Na parkingu trgovačkog centra City Center West reprezentativci su igrali ulični nogomet i družili se s navijačima, no previše vremena za opuštanje - nema. Latvija nije osvojili ni jedan bod iz tri utakmice, a tako mora ostati i nakon okršaja u Rijeci. 'Vatrenima' potom slijedi 2500 kilometara dug let do Erevana i gostovanje kod Armenije.

Pred novinare su danas izašle naše dvije mlade uzdanice, dvojac koji je ovog ljeta promijenio sredinu, Joško Gvardiol i Lovro Majer.

Kakav je osjećaj doći u reprezentaciju kao igrač Cityja?

- Osjećaj je isti. Privilegija je biti član reprezentacije, uvijek dolazim pun energije. Zadnji put sam zbog ozljede morao otići iz reprezentacije. Sad se radujem novi izazovima - kazao je Joško, a potom je Majer prokomentirao odlazak u Wolfsburg:

- Priča je bila dobra, projekt je bio dobar. Od četiri utakmice, dvije smo pobijedili. Zadovoljan sam, bit će još bolje. Sad još traje prilagodba.

Kakav je osjećaj raditi s Guardiolom u Cityju?

- Velika mi je čast. Zadnja dva tjedna imao je problema s leđima. Možda je rano pričati, ali onih tjedan dana što smo pričali naučio me puno toga - kaže Joško.

Kakav je odnos s Nikom Kovačem?

- Kovač je bio jedan od glavnih razloga za dolazak u Wolfsburg. Da, kod njega je važna disciplina, s čime ja nikad nisam imao problema. Vjerujem da će me to podići na višu razinu - kaže Majer.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Što očekujete u utakmici s Latvijom?

- Moramo ući ozbiljno i pobijediti u petak, ali i ponedjeljak - kaže Gvardiol.

Što mislite o transferima svojih suigrača iz reprezentacije?

- Najbitnije je da svi igramo. Za reprezentaciju je najvažnije da svi dolazimo s minutama u nogama. Mislim da je većina napravila jako dobre transfere, osobito Joško, koji je potpisao za jedan od najboljih klubova na svijetu - kazao je Majer, a na isto je pitanje potom odgovorio Gvardiol:

- Drago mi je vidjeti te transfere, pogotovo u lige Petice. Veseli me i što je Lovro promijenio klub, znam koliko je htio promijeniti sredinu. Igrao sam u Bundesligi, znam kako je tamo.

Kako komentiraš svoj dolazak u Premiership?

- San mi je bio igrati u Premier ligi. Shvatio sam da je vrijeme za iskorak. Ne znam bi li ikad više došla takva prilika. Stoga sam je prihvatio. Kovačić je uz mene, bit će lakše, nadam se da ćemo ostvariti nešto kao i prošle sezone.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Je li pojačana glad za igranjem za Hrvatsku, obzirom da nisi igrao Ligu nacija?

- Nije mi drago što se par puta potrefila ozljeda, pa sam izostao iz Lige nacija. Bio sam žalostan zadnji put, više nisam znao što raditi. Hvala Bogu, sve je iza mene. Sretan sam što sam ovdje. Glad je i dalje u meni, kao i svaki put u reprezentaciji.

Kakav je bio turnir 3X3?

- Sve je bilo lijepo organizirano. Takvi događaji bitni su za sve nas zajedno kako bismo napravili novi veliki rezultat - kaže Majer.

Što nas čeka protiv Latvije?

- Neće biti lako. Nije lako igrati protiv nikoga. Oni će se možda braniti, vidjet ćemo. Spreman sam za sve opcije, mogu pomoći ekipi. Vidjet ćemo što će izbornik odlučiti. Moramo biti ozbiljni, ne smijemo podcijeniti Latviju. Bitno nam je pobijediti obje utakmice kako bismo imali više bodova od Turske. Tada bismo bili u jako dobroj situaciji da se kvalificiramo na EP. Neće biti lako na gostovanju u Walesu, no pobjedama bismo bili blizu EP-a.

Razlog odlaska iz Rennesa u Wolfsburg?

- Svi pričaju da je cijela sezona bila slabija. Ne bih se složio. Nakon SP-a su svi igrali slabije, ne samo ja. U zadnjih pet utakmica igrao sam svaki put i sve smo pobijedili. Nije bilo najbajnije, ali sve je to normalno. Transfer se poklopio, otvorila se dobra prilika, kako zbog trenera, tako i zbog kluba te Bundeslige kao atraktivne lige. Donio sam odluku bez puno razmišljanja.

Kako je čuvati na treningu Haalanda?

- Reci što si rekao meni - kaže Majer.

- Ne igramo toliko jedan protiv drugoga na treninzima, više se baziramo na taktiku. Drago mi je što igram s njim i da će zabiti puno golova, možda ću mu i asistirati - odgovara Joško.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Pratite li HNL, kako će se rasplesti liga?

- Nisam gledao utakmicu Osijek - Dinamo - kaže Joško, a Majer dodaje:

- Gledao sam dio utakmice. Drago mi je zbog pobjede Dinama. Drago mi je što je napeto u HNL-u, što su Hajduk, Osijek i Rijeka dobri. No smatram da je Dinamo najkvalitetniji.