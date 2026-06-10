Hrvatska se nalazi među nositeljima, što znači da u prvom krugu ne može igrati protiv najjačih reprezentacija iz prvog pota poput aktualnog svjetskog prvaka Danske, domaćina Njemačke
U NJEMAČKOJ 2027.
Hrvatska doznala protivnike za Svjetsko rukometno prvenstvo
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GOTOV JE ŽDRIJEB
Ždrijeb je završio, a ovo su sve skupine SP-a 2027. godine.
POSLJEDNJE MOMČADI IZVLAČENJA
Za kraj su ostale još dvije reprezentacije, Egipat i Argentina. Egiptu je dodijeljena skupina B, dok je Argentini pripala skupina D.
OSTALE SKUPINE
IDEMO NA ŠPANJOLCE
Iz drugog pota dobili smo jednog od najtežih protivnika, Španjolsku. Španjolci su čak sedam puta igrali polufinale ovog natjecanja, u dva su ga navrata i osvojili, a imaju i tri brončane medalje.
OSTALE SKUPINE
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