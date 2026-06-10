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U NJEMAČKOJ 2027.

Hrvatska doznala protivnike za Svjetsko rukometno prvenstvo

Piše Domagoj Vugrinović,
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Hrvatska doznala protivnike za Svjetsko rukometno prvenstvo
Varaždin: Hrvatska i Švedska odigrale prijateljsku utakmicu u Varaždinu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatska se nalazi među nositeljima, što znači da u prvom krugu ne može igrati protiv najjačih reprezentacija iz prvog pota poput aktualnog svjetskog prvaka Danske, domaćina Njemačke

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18.20 Ždrijeb rukometnog SP-a , Njemačka
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GOTOV JE ŽDRIJEB

Ždrijeb je završio, a ovo su sve skupine SP-a 2027. godine.

24sata
Foto: ihf
POSLJEDNJE MOMČADI IZVLAČENJA

Za kraj su ostale još dvije reprezentacije, Egipat i Argentina. Egiptu je dodijeljena skupina B, dok je Argentini pripala skupina D.

OSTALE SKUPINE
24sata
Foto: ihf
IDEMO NA ŠPANJOLCE

Iz drugog pota dobili smo jednog od najtežih protivnika, Španjolsku. Španjolci su čak sedam puta igrali polufinale ovog natjecanja, u dva su ga navrata i osvojili, a imaju i tri brončane medalje.

OSTALE SKUPINE
24sata
Foto: ihf
Komentari 1

OSTALO

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