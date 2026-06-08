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Preminuo Josip Milković, prvi hrvatski izbornik u rukometu

Piše HINA,
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Preminuo Josip Milković, prvi hrvatski izbornik u rukometu
Foto: hrvatski rukometni savez

Otišao je Josip Milković Ćos, prvi izbornik hrvatske muške reprezentacije. Tijekom bogate karijere ostavio je dubok trag kao igrač, trener i jedan od pionira hrvatskog rukometa

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Prvi izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije Josip Milković Ćos umro je u 84. godini, objavio je Hrvatski rukometni savez.  Milković je bio prvi izbornik Hrvatske u periodu od 1990. do 1991. godine, a istu dužnost obnašao je i od 2000. do 2002. godine.

S Medveščakom je kao igrač 1964. i 1965. osvojio naslove prvaka, a dvaput je bio i pobjednik Kupa, 1965. i 1970. godine. Sa Medveščakom je 1965. godine stigao  do finala Kupa europskih prvaka gdje je poražen od bukureštanskog Dinama.

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Za reprezentaciju Jugoslavije Josip Milković odigrao je 103 susreta i pri tome postigao 310 pogodaka. Godine 1964. na Svjetskom prvenstvu s 32 pogotka podijelio je prvo mjesto kao najbolji strijelac s Mađarom Andreasom Fenyom i Rumunjom Ionaom Moserom. Šest godina poslije, 1970. u Francuskoj je s reprezentacijom Jugoslavije osvojio broncu na Svjetskom prvenstvu.

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Nakon što je prestao aktivno igrati rukomet, postao je trener. Počeo je u Medveščaku, a  dugo godina trenirao je njemačke klubove poput VfL Gunzburga, MTSV Schawbinga, Bayer Leverkusena, THW Kiela

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