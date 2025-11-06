GLEDAJ UŽIVO Hrvatska U17 - UAE: Stigli sastavi, evo udarnih 11 s kojima Budimir lovi pobjedu

NAJAVA

Hrvatska U17 danas od 16.15 sati igra protiv Ujedinjenih Arapskih Emirata u drugom kolu Svjetskog prvenstva u Katru. U prvoj utakmici skupine C Budimirovi izabranici odigrali su bez golova sa Senegalom, koji je u skupinu ušao kao nositelj i jedna od najboljih momčadi afričkog kontinenta. U prvom poluvremenu "mini-vatreni" su dominirali i imali bolje prilike, ali ih nisu uspjeli iskoristiti. UAE bi ipak trebao biti nešto lakši protivnik. U prvom kolu igrali su 1-1 s Kostarikom, pa je skupina zasad potpuno izjednačena i sve četiri momčadi imaju po jedan bod.

- Vidimo i sami po rezultatima i svemu da na Svjetskom prvenstvu nema slabih momčadi, osim možda nekoliko egzotičnih. Ono što krasi UAE su dobra organiziranost i fanatična borbenost. Imaju dobru tranziciju, fizički dominantnog napadača i opasni su u prekidu. Moramo poraditi na tim stvarima i dobro ih uzeti u obzir. Siguran sam da ćemo mi dominirati i sada moramo pronaći način kako najbolje doći u posljednju trećinu i bolje poentirati - rekao je uoči susreta Budimir.

Cilj je završiti među prve dvije reprezentacije koje će osigurati nastavak natjecanja u nokaut-fazi. Ipak, i treće mjesto može donijeti prolaz jer će osam najboljih trećeplasiranih momčadi također proći dalje.

Utakmicu počinje u 16.15, a izravni prijenos možete besplatno pratiti na platformi FIFA+ OVDJE uz potrebnu registraciju ili na programu MAXSport 1.