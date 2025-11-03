Budimir nakon Senegala: 'Jako dobro prvo poluvrijeme, a onda je došao umor. Remi je realan'

Hrvatska U17 nogometna reprezentacija odigrala je prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu. Protivnik je bio Senegal, a utakmica je završila bez golova. Bio je to prvi nastup hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u ovom uzrastu nakon 2015. Utakmicu su komentirali Jona Benkotić i Patrik Horvat te izbornik Marijan Budimir.

Foto: HNS

- Čestitam svojim igračima. Ostavili su posljednji atom snage po ovako vrućem vremenu. Imali smo doslovno dva poluvremena. U prvom smo bili stvarno jako dobri. Radili smo sve ono što smo se dogovorili, nismo se natrčavali s njima, a oni su motoričnija momčad od nas, već smo kroz naše mehanizme izlazili i kreirali šanse koje nažalost nismo iskoristili. Drugo poluvrijeme je bilo slabije. Nesvjesno smo se povukli te je umor učinio svoje, ali nismo im dozvolili veliku šansu. Bili smo bliži pobjedi, ali i ovaj remi je realan - rekao je Budimir.

- Čestitke Senegalu. Jako teška momčad i jako teška utakmica. Od prve do zadnje minute nisu stali, ali mi smo se dobro branili. Imali smo četiri ili pet šansi u prvom poluvremenu i da smo to zabili možda bi bilo lakše. Idemo dalje, pripremit se za sljedeću utakmicu - rekao je Jona Benkotić.

Hrvatska je lošije počela utakmicu, ali se uspjela sabrati do polovice prvog dijela. Najbolju priliku Hrvatska je imala u 44. minuti kada je Horvat pucao, a Benkotić doletio na odbijenu loptu, ali nije uspio zabiti. Do kraja je utakmica bila čvrsta uz malo prilika te je svaka reprezentacija osvojila po bod.

- Očekivali smo ovakvu utakmicu. Senegal je dobra i čvrsta momčad. Teška utakmica za nas i k tome prva na turniru i uvijek najteža. Dobro smo odigrali i dobro zaključili utakmicu. Važan bod i okrećemo se sljedećoj utakmici - rekao je Patrik Horvat.

U drugom dvoboju u skupini C Kostarika i Ujedinjeni Arapski Emirati su odigrali 1-1 pa sve reprezentacije nakon prvog kola imaju po jedan bod. Hrvatski juniori će sljedeći nastup imati u četvrtak, 6. studenoga, od 16.15 sati po srednjoeuropskom vremenu, a suparnik će im biti reprezentacija UAE-a