Čačić: Ne sjećam se ofenzivnijeg Dinama u Europi, a Drmić je jako korektan i sve smo riješili!

Dinamo u 4. kolu Lige prvaka u Maksimiru dočekuje Salzburg, a "modri" protiv austrijskog prvaka moraju ići po sva tri boda kako bi ostali u igri za europsko proljeće. Dan prije utakmice na službenoj press-konferenciji pojavili su se trener Ante Čačić i veznjak Josip Mišić. Zanimljivo, na press-konferenciji Matthiasa Jaisslea i Amara Dedića bilo je 15-ak austrijskih novinara, ali nitko od njih nije ostao poslušati što o ovom dvoboju misle Ante Čačić i Josip Mišić.

- Sve znamo, sutra imamo vrlo bitnu utakmicu, najvažniju do sada u ovom dijelu natjecanja. Sami smo si zakuhali situaciju u skupini, ali i dalje se možemo izboriti za ostanak u Europi na proljeće. Iza nas su dva gostovanja, rezultatski neuspješna, ali iz obje utakmice smo izašli sa spoznajom da smo konkurentni, da nismo zalutali u Ligu prvaka. Neke stvari smo naučili, vidjet ćemo koliko smo spremni toga primijeniti sutra - rekao je Ante Čačić, pa nastavio:

- Optimist sam, utakmica u Salzburgu je mogla otići na drugu stranu, imali smo dobrih partitura, ali i slabosti. Nedostajalo nam više energije i kuraže, malo jači posjed lopte, ali u sutrašnjem nogometnom ambijentu vjerujem da ćemo dati maksimum, pa uz mirnu glavu i vruće srce doći do punog plijena. Nemamo Boška Šutala i Luku Menala, njih dvojica nisu nam na raspolaganju, dok je Emreli opet u kadru.

- Vjerujemo da možemo napraviti dobar rezultat, ovo je ozbiljno natjecanje, ovo je Liga prvaka. Nije lako osvajati bodove u našoj skupini, ali Dinamo je otvorio tu skupinu s pobjedom protiv Chelseaja, to diže apetite u javnosti i kod naših igrača. Bilo je dosta kritika, ali kada vidite na koji smo način došli do Lige prvaka i koliko smo golova dali, to je za respekt. Utakmice u Milanu i Salzburgu su pokazale da nam malo fali, možemo li to preskočiti vidjet ćemo u sljedeće tri utakmice.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Salzburg vas nije iznenadio?

- Ma znali smo sve o Salzburgu, u njihovoj se igri se sutra neće ništa promijeniti. Treba se promijeniti kvaliteta naše igre, a bude li to tako, onda možemo ostvariti dobar rezultat.

Hoćemo li sutra vidjeti najofenzivniji Dinamo u Ligi prvaka?

- Ja se ne sjećam da je Dinamo ikada igrao ofenzivnije, to se vidi po našoj efikasnosti u HNL-u i Europi. U Ligi prvaka se igra ofenzivno koliko nam suparnik dozvoli, do sada nismo bili uspješni. Ali, u toj momčadi su Oršić, Petković, bio je i Drmić, tu je Ivanušec..., imali smo dva ofenzivna bočna igrača, Ademi koji stalno ide prema naprijed, bilo je to ofenzivno, ali nam je u Salzburgu falilo više kuraže. Najveći problem je bio što smo ulazili u pojedinačne tehničke greške koje su nam lomile sigurnost, tu smo imali problema. Realno, imali smo isto prilika kao i oni, utakmicu je prelomio jedan penal.

Ante Čačić je nastavio...

- Nas isključivo zanima pobjeda, oni nas drže u borbi za europsko proljeće. Promjene u momčadi? Meni je Theophile bio korektan, a utakmica traje 90 minuta, mi smo živnuli pred kraj kad se i domaćin energetski potrošio. U tom periodu je bilo prolaza prema našem golu, oni su najbolju priliku imali glavnom nakon kornera. Želimo kontrolirati utakmicu i izdržati je energetski. Mi ne smijemo ići grlom u jagode, ali moramo biti pametni, kontinuirano dominirati. I da, mi ćemo ići na pobjedu, svim raspoloživim snagama krenuti po bodove.

Kako komentirate onu izjavu Josipa Drmića poslije utakmice u Salzburgu?

- Josip Drmić je profesionalac, njegovo ponašanje na treningu i minutama koje dobiva je vrlo korektno, naglašeno korektno. Njegovu izjavu smo riješili, da to nije bilo tako, on ne bi sutra bio u kadru. Salzburg je mlada momčad, ne smijemo dozvoliti da nas energetski svladaju, svjesni smo što nam nosi ova utakmica, ne radim povijesne utakmice, ali u ovoj ćemo imati veliku podršku navijača, u tom ambijentu se naši igrači sjajno osjećaju, to će im biti dodatni poguranac - završio je Ante Čačić.

Josip Mišić je bio prilično jasan...

- Mogu reći da smo spremni za sutra, moramo pokazati puno više nego u Salzburgu i Milanu. Bili smo dobri, ali ne dovoljno dobri za bodove u Ligi prvaka. Idemo se revanširati i bez kalkulacija idemo po pobjedu - rekao je Josip Mišić, pa nastavio:

Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Salzburg ima prednosti i mane, neće to biti ista utakmica kao i tamo. Moramo biti na maksimumu, odigrati najbolje što možemo. Dobro se osjećam, odmorio sam par dana poslije utakmice, bit ću spreman za sutra ako me šef želi iskoristiti, haha.

Razmišljate li o ovim utakmicama s obzirom na blizak termin Svjetskog prvenstava da bi vas dobre igre mogle dovesti blizu izbornikovog popisa?

- Puno se priča o tome, dajem sve od sebe na treninzima i utakmicama, želim naglasiti da nam je sada bitna sutrašnja utakmica. Pa i sve do kraja, najbitnije je da igram dobro, pa što bude - bit će.

Kako vas se u prvoj utakmici dojmio Luka Sučić?

- Nisam ga previše pratio do ove utakmice, stvarno je talentiran i mislim da je velika perspektiva, da će za Hrvatsku u budućnosti biti važan igrač. Sviđa mi se njegova lijeva noga i taj odličan pregled igre - završio je Mišić.

Najčitaniji članci