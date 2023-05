Skočić otkrio popis U-21 vrste za pripreme uoči Eura: Dosta je problema na nekim pozicijama

Mjesec i pol nakon što je preuzeo kormilo hrvatske U-21 nogometne reprezentacije novi izbornik Dragan Skočić (54) otkrio je popis 21 igrača za pripreme za Europsko prvenstvo koje se od 21. lipnja do 8. srpnja igra u Rumunjskoj i Gruziji. Njega će još proširiti, pogotovo u obrani, gdje je pozvao samo četvoricu igrača.

- Iznimno sam počašćen što sam izbornik mlade reprezentacije, nadam se da ću ja poštovati vaš posao, a vi moj. Imali smo dosta posla, jednu situaciju u kojoj imamo puno ozlijeđenih u A reprezentaciji, dosta igrača koji ne igraju vani, što je karakteristično zadnjih godina kad bi mladi igrači otišli van. Bavili smo se skautingom i analizom, morao sam procijeniti kakva je naša momčad, sad ćemo se baviti planom i programom, analizom suparnika - počeo je Skočić.

Kakav je plan za pripreme?

- Fifa dozvoljava od 12. lipnja, a klubovi mogu odlučiti hoće li pustiti igrača ranije ili ne. To je malo vremena, ali dosta u odnosu na to što sam navikao kao izbornik Irana. Imamo vremena, dobro ćemo se pripremiti.

Objasnio je i nedoumice oko popisa.

- Lista je nepotpuna i podložna promjenama. Kažem to jer imamo dosta problema na nekim pozicijama, pogotovo u obrani. Htio sam odgledati zadnje kolo, imamo i utakmice U-20 reprezentacije. Imamo disbalans u odnosu na igrače koji igraju u obrani. Odgledat ćemo te utakmice i ne moramo žuriti jer 15. lipnja listu predajemo Uefi. Nije konačna, može se dogoditi da uzmemo veći broj igrača i s obzirom na stanje, ima dosta igrača koji ne igraju, nismo sigurni u njihovo stanje i bolje da ih mi vidimo što mogu, što ne mogu. Poslije 4. lipnja dodat ćemo igrače što se tiče obrane.

Beljo i Frigan?

- Vidjet ćemo što će se događati s njim, sigurno je A reprezentacija prioritet. Frigana očekujemo u momčadi za Europsko prvenstvo.

Popis Hrvatske U-21 za pripreme

Stožer U-21 reprezentacije?

- Sa mnom će biti Danijel Šarić, Mladen Žganjer koji je ranije bio sa mnom i u saudijskom Al Nassru i iranskoj reprezentaciji i imamo tu mladu gardu, Matušinskija, Likića kao kondicijske trenere i Žišku kao analitičara. To je dobar spoj iskustva i energije. Mladi su puni energije, a mi imamo dovoljno iskustva da donosimo odluke. Stožer je dobro kompenziran.

Jeste li razgovarali s izbornikom Dalićem?

- Jesmo. Ima tu dosta interesa, interes A reprezentacije treba biti najveći. Tu je i interes klubova... Liga nacija je tu. Ti igrači bi nam dobro došli u ovoj situaciji. Teško mi je to komentirati. To je što je. Cilj je uvijek najveći, moramo znati da imamo 12 igrača na preliminarnoj listi koji mogu igrati u idućem ciklusu. To je vrlo mlada reprezentacija, to ne znači da se nećemo potući sa svima. Evidentno je da imamo puno ozlijeđenih, suspendiranih igrača, onih koji trenutačno ne igraju. Zato i jesam napravio nepotpunu listu igrača za koje treba vidjeti u kakvom su stanju. Ono što dobivam informaciju od klubova može biti i subjektivno.

Što je s hajdukovcem Sigurom?

- Je li sigurno ili nije, dali smo si ruke, mislim da bi to trebalo biti u redu. Uvijek postoji faktor koji može poremetiti, nadam se da je sve u redu. Pletikosa je razgovarao s njim. I ja sam, ali on je bio angažiran oko toga.

Tko je suspendiran i ozlijeđen?

- Suspendiran je Mario Vušković, ozlijeđeni su Boško Šutalo, Smolčić, Franjić koji se oporavio, ali pitanje je što to znači za njegovo trenutačno stanje. On je u treningu, ali nema utakmica. Imamo Soldu i Palaversu koji nemaju utakmica tri, četiri mjeseca. Ima niz nekih problema. Sad me možete pitati zašto su na listi. Zato što imaju tu kvalitetu iako ne igraju. Igraju u većim ligama i moja je procjena da ipak zaslužuju biti na listi samim tim što imaju određenu kvalitetu.

S kim će Beljo na pripreme?

- Jasno sam rekao da je A reprezentacija prioritet. Ide s A reprezentacijom, a poslije ćemo vidjeti. Ne mogu znati što će se događati u A reprezentaciji. On je tamo, a hoće li se priključiti, to nije sigurno. Morali smo ga staviti na popis kao što smo poslali i veći broj pretpoziva jer ne znamo hoće li moći doći na pripreme ovi pozvani, ne znamo stanje igrača konkretno. Imamo niz nepoznanica, hoću provjeriti neke igrače.

Beljo je Daliću peta špica.

- A reprezentacija je prioritet. Izgledao bih glupo kad bih rekao da igraju Gvardiol, Josip Šutalo, Stanišić i Beljo. Nama je cilj doći na Olimpijske igre, to je cilj koji je mene vodio. Nije me vodio novac koji sam mogao zaraditi, nego da se kvalificiramo na Olimpijske igre. Prioriteti se moraju znati, a meni je drago da mlada reprezentacija producira igrače za A reprezentaciju. To je neki krug, a ja mogu biti zadovoljan ili nezadovoljan.

Pripreme počinju 6. lipnja, a dva dana prije HNS će objaviti dopunu liste. Mladi "vatreni" igrat će u Rumunjskoj sve do eventualnog finala, koje se igra u Batumiju. U prvoj ih utakmici 21. lipnja (18 sati) očekuje Ukrajina, u drugoj 24. lipnja Španjolska (20.45), a u trećoj 27. lipnja domaćin Rumunjska (20.45).

Dvije najbolje momčadi iz skupine prolaze u četvrtfinale, a tri najbolje reprezentacije osigurat će mjesto na Olimpijskim igrama u Parizu iduće godine, gdje Hrvatska još nije nastupala.