Oršić: Nismo sinoć slavili, pa tek je prošlo prvo poluvrijeme!

Dinamo je slavio protiv Benfice 1-0 na Maksimiru, a na 24sata pratite uživo reakcije igrača dan nakon povijesne pobjede.

Igrači Dinama odradili su trening u 10 sati, a sada se obraćaju novinarima:

- Nismo ništa slavili, ovo je tek prvi dio dvoboja. Prvo poluvrijeme ajmo reći, za sad smo to uspješno riješili, ali treba dobro odigrati i drugu utakmicu - rekao je Oršić pa zaključio:

- Oni su dosta igrača promijenili, nije im ovo bio najjači sastav, ali to ne umanjuje našu pobjedu. Mislim da će to tamo biti potpuno drugačija utakmica nego ovdje, oni će biti na višoj razini, ali mislim da ćemo mi biti spremni! Možemo sa svima igrati.

- I Šunjiću i meni je jako žao što ne možemo igrati, ali vidjelo se da svi koji su uskočili umjesto nekog drugog bi dali sve od sebe, tako će biti i u uzvratu - rekao je Leovac koji će uzvrat propustiti zbog žutih kartona pa komentirao atmosferu:

- To ti daje još više snage i energije na terenu, kad te navijači guraju kao sada. Nadam se da će biti ljudi i u nedjelju.

Onda se oglasio trener Nenad Bjelica koji je sinoć utakmicu gledao s tribina:

- Gledam na ovo danas isto ako i sinoć. Bili smo bolji, zasluženo pobijedili, pokazali smo da se možemo nositi s najboljim europskim momčadima. To je dojam koji su mi ostavili igrači, zadovoljan sam i zbog njih i zbog igrača i hrvatskog nogometa - rekao je Bjelica koji je uoči uzvrata optimističan:

- Vjerovao sam u prolaz i ranije, ali sam bio fokusiran samo na prvu utakmicu. U drugoj utakmici ne mora biti pobjeda, naravno ići ćemo na nju, ali vjerujemo u rezultat koji će nas odvesti dalje! Nemam razloga zašto ne vjerovati da možemo proći Benficu.

Potom se oglasio Rene Poms koji je sinoć bio u ulozi glavnog trenera:

- Nije mi ovo bio nov osjećaj, imao sam već sličnu situaciju. Dobra atmosfera, pun stadion, dobar rezultat. Uživao sam!

Dotakao se onda Poms svojih odluka oko zamjena, na par navrata pogledao je i Bjelicu:

- Tražio sam ga pogledom, imali smo kontakt očima, ali smo isto razmišljali. Kako god, bio sam siguran u to i bez tog kontakta. No to je bila utakmica u kojoj nemaš puno reagirati sa strane, sve je bilo isplanirano za svih 90 minuta.