'Gledala sam protiv Egipta i nije bilo dobro. Na tribine više neću, makar igrali za zlatnu medalju'

Barbara Matić najbolja je sportašica grada Splita za proteklu godinu po izboru Splitskog saveza sportova. S obzirom na rezultate koje je postigla u protekloj godini, dvojbe uopće nije bilo, ali unatoč tome bila je oduševljena priznanjem.

- Uvijek je lijepo kad vas cijene, ali nekako je najljepše kad vas cijene u vašoj sredini. Preponosna sam na sve nagrade i medalje koje sam dobila, pa tako i ovu. Znate kako se kaže: Split je "najsportskiji grad na svitu", toliko medalja i rezultata i sigurno sam počašćena izborom - kazala je Matić.

Protekla godina bila je za Barbaru godina iz snova, šest natjecanja, pet zlatnih i jedna brončana medalja.

- U cijeloj godini izgubila sam jednu jedinu borbu! Da sam imala priliku sama poželjeti neki scenarij, vjerojatno ne bih ovakav izabrala. Ali to je sada iza nas, okrećem se novoj godini, novim izazovima, počela sam trenirati, planiram odraditi koji kamp da se vratim u formu, pa ćemo vidjeti kad će me uhvatiti želja za borbama.

Protekle mjesece Barbara je uživala u životu, osjetila je i teret slave kad je svi prepoznaju traže autogram, selfie...

- Olimpijska sam prvakinja, to ću biti još četiri godine i svjesna sam da će to trajati i nemam problem s tim. Za sada još ne razmišljam o Los Angelesu, to je i blizu i daleko, ima vremena do idućeg ljeta 2026. godine kada kreću kvalifikacije, do tada ću donijeti odluku. Za sada sam 50-50, 'ajde, neka bude 51-49 da ću krenuti u novi ciklus.

Barbara je na aktivnom odmoru, a ovih dana podržava rukometaše.

- Dobila sam u Parizu Duvnjakov dres s potpisima pa je red da ih odem podržati kad već igraju kod kuće. Otišla sam na utakmicu protiv Egipta i izgubili smo, tako da sam odlučila više ne gledati utakmice uživo, neka osvoje medalju i bez mene, ha, ha, ha. Znate kakvi smo mi sportaši, špurijus je špurijus, čak i ako zaigraju za zlato neću na tribine, ne želim im donijeti nesreću. Samo TV...

Protiv Islanda i Slovenije Duvnjak i društvo su izgledali odlično.

- Ja sam oduševljena, samo neka tako nastave, Hrvatska je uz njih, a i mi sportaši smo uz njih. Podržavala sam ih i ranije, kao i sve druge kolege sportaše, gledala sam utakmice, živcirala se..., ali otkad sam ih upoznala u Parizu, otkad smo pili kave, družili se, razgovarali, zezali se... sve je nekako drugačije, drugačije proživljavam utakmice, imam osjećaj da smo ne samo kolege nego i prijatelji, pogotovo Duvnjak, Šipić, Glavaš... Ma svi su super ekipa, pokazuju zajedništvo i to im se i vraća na terenu.

Na tribine više neće, ali poruke podrške redovito šalje.

- Instagram je tu, znam da im poruke podrške uoči utakmica znače puno. A ako ih zaobiđu ozljede, vjerujem da mogu uzeti medalju - zaključila je Barbara.