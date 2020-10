Gledaš li, Rijeko? AZ Alkmaar prosuo četiri gola prednosti

Rijeka će u skupini igrati protiv AZ Alkmaara, koji je u dvoboju 4. kola odigrao 4-4 na gostovanju kod Sparte Rotterdam, premda je na poluvremenu vodio 4-0. Feyenoord je pobijedio Willem II 4-1

<p>Jedan od <strong>Dinamovih </strong>suparnika u skupini Europske lige, nizozemski <strong>Feyenord</strong>, ostvario je uvjerljivu 4-1 gostujuću pobjedu protiv <strong>Willem II</strong> u susretu četvrtog kola Eredivisie.</p><p>Domaćin je poveo u 13. minuti golom <strong>Evangelosa Pavlidisa</strong>, no Feyenoord je do kraja poluvremena izjednačio, a potom u nastavku s tri gola okrenuo rezultat. Strijelci su bili Ridgeciano Haps (22), Brian Linssen (48) i Steven Berghuis (56, 77).</p><h2>Pogledajte video: Slavlje nogometaša Rijeke</h2><p>Rijeka će u skupini igrati protiv<strong> AZ Alkmaara</strong>, koji je u dvoboju 4. kola odigrao 4-4 na gostovanju kod Sparte <strong>Rotterdam</strong>, premda je na poluvremenu vodio 4-0.</p><p>AZ je poveo u 9. minuti golom Zakarije Aboukhlala, a već pet minuta kasnije bilo je 2-0 nakon pogotka Danija de Wita. Aboukhlal je u 19. zabio svoj drugi gol na utakmici, a De Wit je u 33. minuti, također svojim drugim pogotkom, povisio na, činilo se, nedostižnih 4-0. U 40. minuti gosti su imali i kazneni udarac, no Teun Koopmeiners je pogodio stativu.</p><p>Ipak, Sparta je u nastavku priredila čudo izvukavši bod, a golove su zabili Abdou Harroui (57), Dirk Abels (64), Lennart Thy (88-11m) i Sven Mijnans (90). AZ je završio utakmicu s igračem manje nakon što je u 87. minuti isključen vratar Marco Bizot.</p><p>Dodajmo kako je Ajax izgubio na gostovanju kod Groningena 1-0, a golje postigao Remco Balk u 49. minuti.</p><p>Feyenoord vodi na ljestvici sa 10 bodova koliko ima i Heerenveen, dok Vitesse i Ajax imaju po devet bodova. AZ je na 13. poziciji s tri boda. (mg)</p>