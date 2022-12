Gledatelji se konačno vraćaju na Sljeme: 'Shiffrin blizu rekorda? Ma naše cure će to spriječiti!'

Vrijedni radnici dan i noć rade na zabijeljenom Sljemenu kako bi skijašice dočekali fantastični uvjeti. Staza se zasnježuje i pegla do savršenstva, FIS je dao zeleno svjetlo i sada se samo čeka početak utrka.

Hrvatska će imati velike uzdanice u Leoni Popović i Zrinki Ljutić koje su u sjajnoj formi pa se i bez ikakvog skromnosti imamo pravo nadati prvom postolju na Sljemenu u ženskom skijanju nakon 2007. godine i drugog mjesta Ane Jelušić.

Kako teku pripreme za najveću sportsku manifestaciju u Hrvatskoj ove godine, objavili su organizatori na tradicionalnoj press konferenciji u Kristalnoj dvorani hotela Westin.

- Izvlačenje startnih brojeva za Snježnu kraljicu, koja se vozi 4. i 5. siječnja, bit će kod Hrvatskog nacionalnog kazališta. Zagreb je prvi i jedini glavni grad u kojem se organizira utrka Svjetskog kupa u skijanju. Naše su cure u izuzetno dobroj formi, sjetimo se da smo 2021. imali četiri skijaša u prvih 30, a u ženskom skijanju prošle godine na Sljemenu Leona je ostvarila tada najbolji rezultat karijere, sedmo mjesto - rekao je Miho Glavić, predsjednik Hrvatskog skijaškog saveza.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Nakon dvije godine, konačno će se čuti huk iz ciljne ravnine. Gledatelji se vraćaju na tribine, a cijene karata i ostale pojedinosti otkrila je Kristina Laco, iz organizacijskog odbora utrke.

- Ove godine dolazi do povratka novinara, fotoreportera i radijskih novinara iz cijelog svijeta. Očekujemo da će ove godine na Sljemenu biti preko 400 akreditiranih predstavnika medija. Prema mjerenjima iz 2021. godine naše Sljemenske utrke bile su najgledanija hrvatska sportska manifestacija s 31 milijuna gledatelja koji su pratili prijenos uživo. To je daleko najgledaniji sportski događaj kojeg Hrvatska ima. Jako nas veseli što se gledatelji vraćaju na Sljeme. Zadržali smo vrlo pristupačne cijene za gledatelje, ulaznica za odrasle osobe moguće je nabaviti već sa sedam eura, a za oba dana 10 eura. Za djecu do 7 godina dolazak je besplatan, a za one malo starije do 15 godina cijena je upola manja nego za odrasle osobe. Na Krumpirištu će biti hrana i piće koje su uključene u cijenu ulaznice - rekla je ona.

Za one koji neće uspjeti uživo pogledati utrku, tu je HRT.

- Mi smo s HRT-a u projektu od 2005. godine, uglavnom ista ekipa radi. To je dobar, uigran tim. Ove će godine 600-tinjak ljudi iz HRT-a raditi na projektu, podijelili smo ga na tri dana. Drugi dan je vrlo bogat, od jutra do navečer imamo skijaška natjecanja. Petog klasično radimo drugi skijaški dan, dvije su ženske utrke i mislimo da tu problema ne bi trebalo biti. Sve nas motivira podatak da djevojke skijaju fantastično, Leona i Zrinka su non-stop u prvih deset. Očekujemo da će nakon 2007. godine neka od djevojaka konkurirati za plasman na postolju. Nadamo se tako lijepom rezultatu. Posebno nas motiviraju i brojke o gledanosti koje dolaze iz godine u godinu. Slika ide u izravnom prijenosu preko 20 zemalja na svijetu, a još jako puno televizija rade prijenos s odgodom. Zanimljivo je i da u posljednjih nekoliko godina Snježna kraljica ili među najgledanijim utrkama ili najgledanija utrka na svijetu. Usporedbe radi, ta je utrka gledanija od Wengena i Kitzbühela. To je kao da je finale ATP-a u Umagu gledanije od finala Wimbledona ili Roland Garrosa - rekao je Bruno Kovačević.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Prisutnima se obratio i direktor reprezentacije Vedran Pavlek. Osvrnuo se na vrlo visoke temperature koje stvaraju probleme organizatorima.

- Vidite i sami kakvo je vrijeme. Ne samo u Zagrebu, nego u cijelom dijelu srednje Europe. Nigdje drugdje nije ništa bolje vrijeme. Nažalost, to je to. Ono što je najbitnije, dovoljne su količine snijega napravljene na vrijeme. U zadnji će se trenutak, 2. i 3. siječnja, dodavati dodatna količina snijega. Naučeni prošlogodišnjem iskustvom kada je lišće došlo na stazu, ove godine ćemo biti spremni za takvu situaciju jer želimo da što ljepša i kvalitetna slika ode iz Hrvatske u svijet. Znamo samo da poznati huk sljemenskih utrka dodatno bodri i pomaže našim skijašima i skijašicama. U tom cilju posvetili smo dodatnu pažnju gledateljima kako bismo im olakšali dolazak na Sljeme. Iz Zagreba će biti samo jedna zona i nova zona u Bistri gdje ćemo mini-busevima voziti gledatelje iz Biste u Krumpirište. Tamo je besplatna hrana i piće, sendviči, čaj, sokovi, slatko i nezaboravna hrvatska navijačka zastavica kako bi kadrovi bili što ljepši. Ovo što su cure napravile u prvih pet slalomskih utrka, nismo imali nijednu utrku u kojoj naša skijašica nije bila u prvih 10. U ovom trenutku Leona je deveta, a Zrinka deseta u poretku slaloma u Svjetskom kupu. Vjerujem da su ovi rezultati ozbiljan argument da možemo na Snježnoj kraljici očekivati dobar nastup i rezultat naših - rekao je Pavlek.

Kome će žičara biti dostupna?

- Sljemenska žičara neće se koristiti za gledatelje. Razmišljali smo dosta o tome, u slučaju da prevozimo gledatelje na vrh, međutim oni bi se od tamo strmim putevima spuštati dolje i vraćati nazad. Zato smo odlučili nastaviti s autobusnim prijevozom, to je najlakši i najsigurniji prijevoz za gledatelje.

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Hoće li cure trenirati na Sljemenu?

- Nažalost, fokus je bio na pripremu staze za utrke. Cure će ostati danas i možda još sutra na pripremama u Austriji. Nakon toga će se vratiti na Sljeme, postoji mogućnost još jedan dan treninga 2. siječnja u Austriji. Cure će trenirati 3. siječnja na Sljemenu da probaju snijeg.

Zrinka Ljutić i Leona Popović su sjajnom utrkom u Semmeringu najavile pohod na postolje na Sljemenu. Zrinka je bila sjajna šesta, dok je Leona završila nastup na 12. mjestu.

Ostale su u Austriji na pripremama za Sljeme pa su se javile videovezom.

- Jučer smo super odradile utrku u Semmeringu. Imala sam nekoliko grešaka koje su me koštale boljeg rezultata, ali zadovoljna sam osjećajem i nadam se da ću to prenijeti idući tjedan. Veselim se utrkama - rekla je Leona, dok je Zrinka dodala:

- Pozdrav svima, nadam se da ću uspjeh iz Semmeringa nastaviti i u utrkama na Sljemenu. Osjećam se dobro, možemo očekivati dobar rezultat na Sljemenu od mene i Leone.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Mikaela Shiffrin može na Sljemenu izjednačiti rekord Lindsey Vonn po broju pobjeda u Svjetskom kupu. Trenutno je na 80.

- Nadam se da će naše cure spriječiti to! - rekao je Miho Glavić.

- Dopisivao sam se jutros s trenerom Mikaele Shiffrin. Ponovno su molili kućicu na vrhu Sljemenu koju tradicionalno uzmu, rekao sam dobro, ali samo ako ne bude brza kao jučer! Nadamo se da će ipak na drugoj lokaciji dočekati tu jubilarnu pobjedu - dodao je Vedran Pavlek.

Staza se teše pod budnim okom voditelja natjecanja Rene Fleissa.

- Upravo sam prije sat vremena spustio sa Sljemena. Zadnji pregled staze prije pressice i mogu vam reći da je ono što sam zatekao iznad očekivanja. Situacija je usprkos ovom vremenu jako dobra i obećavajuća, stvarno sam impresioniran kako to izgleda. Nadam se da će tako i ostati, svijesni smo da će biti još malo gubitaka, ali siguran sam da imamo rješenje. Nadam se što možemo nakon toliko godina ugostiti i publiku na Sljemenu. Sasvim sigurno će biti drugačije nego do sada.

