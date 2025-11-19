Gledateljica se borila s bujnim poprsjem na utakmici. Otkrili su tko je: 'Sad i ja navijam za njih'

Sve se dogodilo tijekom odlučujuće četvrte četvrtine, kada su Bulldogsi nizali poene i potvrđivali dominaciju. Kamere televizijske kuće ESPN preletjele su preko euforične publike i zaustavile se na mladoj brineti koja je, odjevena u boje svog tima i s crvenim pomponom u ruci, zračila energijom. Njezino zarazno navijanje i osmijeh u samo nekoliko sekundi osvojili su gledatelje diljem zemlje. | Foto: TikTok