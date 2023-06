Gnjusno vrijeđali njemačke reprezentativce: Kada izgubimo, onda smo majmuni

Mladi njemački nogometni reprezentativac Youssoufa Moukoko osudio je rasističke uvrede upućene njemu i suigraču Jessicu Ngankamu putem društvenih mreža nakon što su obojica promašili kaznene udarce u sinoćnjem dvoboju protiv Izraela odigranom na Europskom prvenstvu za igrače do 21 godine, koji je zavšio remijem (1-1).

- Ako pobijedimo, svi smo Nijemci. Kad izgubimo, pojave se komentari o majmunima. Jessic ih je dobio, ja sam ih dobio. Takve stvari jednostavno nisu dio nogometa -, rekao je 18-godišnji Moukoko koji je rođen u Kamerunu, a član je Borussije Dortmund.

- Ne promašujemo namjerno; pokušavamo pomoći momčadi. Kad dobijete takve poruke, to je odvratno - dodao je Moukoko koji se nije prvi put susreo s rasističkim ispadima usmjerenim prema njemu i suigračima.

- Sad je dosta. Dolazi vrijeme da se tome suprotstavimo.

U obranu svojih igrača stao je i izbornik njemačke U21 reprezentacije Antonio Di Salvo.

- Mora postojati kazna. Ovo je apsurdno. To su momci koji vole igrati za Njemačku, koji su Nijemci, koji daju sve za zemlju. Bilo kakav rasizam i diskriminacija, to je najniža razina, to uopće nije prihvatljivo -, zaključio je Di Salvo.