GNK Šibenik je furiozno startao u 1. ŽNL! Zabio je čak 11 golova

Novi GNK Šibenik otvorio je svoju prvu službenu sezonu uvjerljivom pobjedom. Nova šibenska momčad gostovala je kod Rudara u Siveriću u prvom kolu 1. ŽNL Šibensko-kninske i slavila čak 11-1, čime je odmah pokazala zbog čega je uoči početka natjecanja svrstana među glavne kandidate za osvajanje lige.

Klub je osnovan 1. lipnja 2026. kao zasebna pravna osoba, nakon što je HNK Šibenik završio u ozbiljnim financijskim problemima. Momčad vodi Mehmed Alispahić, a velik dio igračkog kadra čine nogometaši koji su prošle sezone nastupali za stari Šibenik u 3. NL Jug.

U Siveriću je pitanje pobjednika praktički bilo riješeno već prije odlaska na odmor. Dario Sekulić tri je puta zatresao mrežu, pri čemu je jedan pogodak postigao iz jedanaesterca, dok se među strijelce upisao i Brkić. Šibenčani su u nastavku nastavili povećavati prednost i na kraju utakmicu zaključili s dvocifrenim brojem pogodaka.

Foto: GNK Šibenik

Prvi protivnik novog kluba imao je i povijesnu poveznicu sa Šibenikom. Rudar iz Siverića osnovan je 1932. godine, baš kao i originalni šibenski klub, a dvije su momčadi još u sezoni 1937./38. igrale u istom ligaškom sustavu.

Nakon osnivanja GNK Šibenik smješten je u 1. ŽNL Šibensko-kninsku, odnosno peti stupanj hrvatskog nogometnog natjecanja. U ligi ove sezone nastupa devet klubova, a nakon osnovnog dijela prvenstva četiri najbolje plasirane momčadi nastavit će borbu u Ligi za prvaka.

Foto: GNK Šibenik

Razlog zbog kojeg novi Šibenik nije krenuo iz višeg ranga nalazi se u statusu njegova prethodnika. HNK Šibenik ispao je iz HNL-a u ljeto 2025., nakon čega nije dobio licencu za Prvu NL. Klub je potom zbog administrativnih i financijskih problema spušten u niži rang.

Situacija je kulminirala ove godine. Trgovački sud u Zadru 5. lipnja 2026. otvorio je stečajni postupak nad HNK Šibenikom. Prema podacima iz sudskog postupka, društvo je bilo u neprekidnoj blokadi duljoj od 120 dana, dok su nepodmirene dospjele obveze iznosile 366.672,51 euro.

Foto: GNK Šibenik

GNK Šibenik zbog toga nije pravni nastavak starog kluba koji bi automatski preuzeo njegov natjecateljski status. Riječ je o novoj pravnoj osobi koja je natjecanje morala započeti od najnižeg dostupnog ranga za koji je prijavljena.