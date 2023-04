Goca Jurić o Arkanu: Često smo bili u društvu, bio je korektan

Mostarac Goran Jurić (60) među nogometnim fanovima uživa status legende. Igrao je za Jugoslaviju, kasnije i za Hrvatsku. Klupsku karijeru počeo je u Veležu, bio je u Zvezdi, kasnije i u Dinamu...

POGLEDAJTE VIDEO: Dalić nakon pobjede u Turskoj

Bio je akter nekolicine povijesnih dvoboja, dobro pamti gostovanje s beogradskim sastavom na Maksimiru u nikad odigranom susretu protiv Dinama u svibnju 1990., ali i prvi dvoboj Hrvatske i Jugoslavije nakon rata, kad je nestalo struje na Marakani.

U razgovoru za Glas Srpske prisjetio se igranja za Zvezdu, ali i ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana, koji je tih godina bio vođa Delija. Na nikad odigranom susretu protiv Dinama, Arkan je bio uz igrače na terenu:

- Bio je tu uz nas. Često smo bili s njim u društvu, često je dolazio u svlačionicu. Sve je bilo korektno - kazao je Goca.

Osvrnuo se i na utakmicu Dinama i Partizan u prvom pretkolu Lige prvaka 1997. Srpski klub u prvoj je utakmici pobijedio 1-0 ali ga je Dinamo na Maksimiru razbio 5-0.

- Puno smo bolje igrali u Beogradu, nego u Zagrebu, iako smo slavili s 5-0. Prije prve utakmice došlo nam je u hotel 200 pripadnika Delija da nam daju podršku. To je bio naš prvi odlazak tamo poslije rata i nije nam bilo svejedno. No oni su došli i poručili nam: 'deri' - ispričao je Jurić.

Za kraj, prisjetio se igranja za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Tad je izbornik bio Miroslav Ćiro Blažević, koji je nedavno preminuo nakon teške bolesti.

- Nemam riječi koje nisam ispričao o njemu, daj bože da se rodi neko sličan njemu. Bio je fenomen u svemu, mogao je državu voditi. On je bio sve, dobio sam poziv u reprezentaciju u 34. godini - rekao je Jurić pa se prisjetio anegdote s utakmice dodatnih kvalifikacija za SP 1998. protiv Ukrajine:

- Stigli smo u Kijev, doma smo slavili s 2-0, a tamo kaos. Kad Ćiro drži sastanak, uvijek je tenzija, nitko ne smije ništa reći, a ja znam da ću igrati. Kažem: 'Šefe', a on uzvrati: 'Reci sine'. 'Bolan, je*at ćemo im mater'. Na trenutak je pomislio da on meni j*be mater ili da me pošalje kući, ali je shvatio poantu i nastao je opći smijeh.

Najčitaniji članci