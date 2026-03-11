Goda: Dinamo uvijek mora biti prvi i dominantan. HNL to treba

Dinamo je sjajnom predstavom na Poljudu (3-1) jednu ruku stavio na trofej prvaka Hrvatske i teško će ga netko skinuti s prvog mjesta. Hajduk je imao priliku smanjiti bodovnu prednost, ali "bijeli" nisu imali odgovor na rastrčanu momčad Dinama u vječnom derbiju. Heroji "modrih" bili su Miha Zajc, Gabriel Vidović i Monsef Bakrar koji su zabijali, ali je posebno dobru utakmicu odigrao Bruno Goda na beku. Bio je neprelazan, sjajno je igrao prema naprijed i dosta navijača njega je istaknulo kao jednog od najboljih na terenu. Za službenu stranicu HNL-a dao je intervju.

- Jako bitna pobjeda za nas i veliki korak prema onome što svi želimo, a to je povratak naslova prvaka. Naravno, ima još dosta do kraja, pred nama je još dosta utakmica. Moramo ostati ponizni i maksimalno fokusirani kako bismo dovršili posao na najbolji mogući način - rekao je Goda pa dodao:

- Odigrali smo, ako ne najbolju, onda sigurno jednu od najboljih utakmica ove sezone u HNL-u. Za gledatelje je u Splitu uistinu bio predivan nogometni dan, najveći derbi, lijepo vrijeme, rasprodan stadion, dobra atmosfera, puno golova, puno šansi... Tko god da je gledao utakmicu, mogao je uživati. Što se nas tiče, došli smo u Split s dobrim gardom, htjeli smo izaći visoko i pritisnuti Hajduk i što prije postići pogodak. Plan je uspio, dokazali smo da smo u dobroj formi i da smo jako dobra momčad.

Komentirao je atmosferu u momčadi.

- Dobro ozračje u momčadi ne stvara se nakon par kola ili dva mjeseca, i nama je trebalo određeno vrijeme da osjetimo jedni druge i postanemo prijatelji i van terena. Sad se to odrazilo na teren, vidi se da se puno bolje razumijemo i da puno bolje prihvaćamo i usvajamo zahtjeve trenera. U nedjelju se, jednostavno, za nas sve idealno poklopilo. Dobro smo radili, trenirali i vjerovali da možemo napraviti dobar rezultat i pobijediti.

Prošle sezone je s Rijekom uzeo duplu krunu, sada može s Dinamom.

- Dinamo nije, ali ja sam uspio prošle sezone, ha, ha, ha... Ako Bog da tako će biti ove sezone s Dinamom. Tajna uspjeha? Ne znam kako je bilo u Dinamu prošle sezone, ali od početka nekako držimo konstantu, čak smo i u Europi imali dobrih utakmica, malo je nedostajalo da prođemo dalje i protiv Genka, ali hrabro smo pali, muški što se kaže. To trebamo gledati kao školu uoči sljedeće sezone, puno nas nije igralo takve utakmice i to će nam iskustvo dobro doći za neke buduće europske nastupe - rekao je pa naglasio:

- A što se tiče HNL-a, ovakav Dinamo treba HNL-u i uvijek treba biti ovakav, dominantan i prvi na ljestvici, ali naravno da Europa dodatno troši i da je teško igrati na tri fronta. Mi smo ove sezone uspjeli, u redu Europa je sad iza nas, a pred nama prilika za osvajanje dva trofeja u HNL-u i Kupu. Svi znaju koliko volim Dinamo i koliko sam se želio vratiti. Ovdje sam sretan, tu sam gdje želim biti, svaki dan dajem sve od sebe, a drugi će ocijeniti kakva je bila moja sezone. Najbitnije je da sam zdrav, da igram, da me se cijeni, a ja ću to nastojati vratiti na terenu klubu i našim navijačima.