Godina je na izmaku, a ovako su je sportaši otvorili: Jedni na plaži, drugi na špici ili treningu

Jedna godina puna sportskih događaja je završila, druga uskoro započinje. I dok neki sportaši uživaju u zasluženom odmoru, drugi ga nemaju. Evo kako su 2025. dočekali neki od domaćih i stranih sportskih faca
Bilo da su sami na drugom kraju svijeta, u žiži velikih gradova ili uživaju uz članove uže i šire obitelji, ovi sportaši sa stilom su ispratili prošlu 2024.
Bivši dinamovac Dani Olmo muku je mučio oko zabrane nastupa za Barcelonu koja je bila ipak kratkog vijeka, ali nije izgubio osmijeh na licu. Pozirao je s djevojkom Laurom Schmitt i poručio kako želi ostati u Kataloniji.
Nekadašnji boksač Stipe Drviš nije gubio dan za trening, a Novu godinu dočekao je u dalekoj Tanzaniji.
Trenirao je i nogometni reprezentativac Ivan Perišić u New Yorku trčeći po Central Parku sa sinom Leonardom.
Srebrna olimpijka Donna Vekić bila je u Australiji gdje tradicionalno počinje teniska sezona.
Toplije krajeve za prvu godišnjicu braka izabrala je i atletičarka Sandra Elkasević sa suprugom Edisom.
Šampanjac su Elkasevići ispijali na Sejšelima.
Joško Gvardiol sa sestrom Lorenom u jednom zagrebačkom noćnom klubu nazdravljao je u prvim sekundama 2025.
hajdukovac Ivan Rakitić sa suprugom Raquel i obitelji
hrvatska nogometna reprezentativka Ana Maria Marković
Bivši trener Dinama Sergej Jakirović na zagrebačkoj špici uz rukometaša Filipa Ivića.
Na isto je mjesto svratio i Mislav Oršić koji se fotografirao s Jakirovićevom suprugom Marinom.
Ivić je večer proveo u društvu kolega Mirka Alilovića, Verona Načinovića, Filipa Glavaša i Mateja Mandića koji se još oporavlja od teške ozljede lica nakon udarca suigrača Miloša Kosa.
Filip Ivić
nogometni reprezentativac Duje Ćaleta-Car i supruga Adriana
Martin Erlić sa zaručnicom Nikolinom Perković.
Dejan Lovren nazdravio je pratiteljima.
Legendarni "vatreni" Darijo Srna u društvu supruge Mirele i djece.
povremeni nogometni reprezentativac Antonio-Mirko Čolak
hajdukovac Anthony Kalik i djevojka Ivona Glavaš
Kalikova djevojka u društvu Anite Elez, supruge hajdukovca Josipa
bivša košarkaška reprezentativka Antonija Sandrić ex Mišura
Nogometaš Hajduka Šimun Hrgović potegnuo je do Pariza.
Povremeni "vatreni" Tin Jedvaj dočekao je Novu 2025. u Ateni sa suigračima iz Panathinaikosa i ljepšim polovicama.
bivši hajdukovac Tonio Teklić
hajdukovac Marko Capan s djevojkom u Italiji
rukometna reprezentativka Tena Petika
Donedavni hajdukovac Emir Sahiti s djevojkom Kim van den Berg i bratom Suadom u Splitu.
Nogometaš Rijeke Duje Čop (tada Lokomotive) s igračem ciparskog Paralimnioua Markom Đirom (tada u Rudešu). Obojica su igrala u Dinamu.
tenisač Mili Poljičak u društvu prijatelja
bosanskohercegovački nogometaš Edin Džeko sa suprugom Amrom i djecom
bivši dinamovac Hilal Soudani s prijateljima
srpski nogometaš Nemanja Matić
jedna od najpoznatijih nogometnih voditeljica Diletta Leotta
Diletta u zagrljaju zaručnika, nogometaša Lorisa Kariusa
