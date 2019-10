Godinama spavao s bratovom ženom, otac ga se odrekao...

Za dobrog trenera najbitnije je povjerenje. Ne vidim kako igrači mogu vjerovati Ryanu nakon onoga što je napravio rođenom bratu. Spavao mu je sa ženom osam godina, rekao je Danny Wilson, otac Ryana Giggsa, izbornika Walesa.

Ryan Giggs jedan je od najvećih igrača Manchester Uniteda u povijesti, ali ono što je otkriveno 2011. godine obilježilo ga je za čitav život, izdao je brata Rhodrija. Naime, on je čak osam godina bio je u vezi s bratovom ženom Natashom.

Zabranjeno voće

Natasha je Ryana upoznala u ožujku 2003. godine u jednom noćnom klubu u Manchesteru. Spavala je s njim dok je njegova trudna supruga Stacey bila kod kuće. Nakon dva mjeseca prohodala je s njegovim bratom Rhodrijem za kojeg se kasnije udala. Kasnije je priznala da je pobacila dijete, koje je bilo Ryanovo, tijekom osmogodišnje veze.

Foto: Dave Thompson/Press Association/PIXSELL

Cijeli otok bio je šokiran nakon što je otkrivena ta vijest jer su svi mislili da je Ryan 'dobrica'. U očima javnosti bio je obiteljski čovjek, no na kraju je ispalo drugačije. Natasha je odmah prekinula s izbornikom Walesa, a kao opravdanje za za svoje nestašluke, rekla je da je Giggs manipulirao njome i kontrolirao ju. No nije baš pomoglo i ubrzo je prekinula i s njegovim bratom.

Afera je unijela raskol u obitelj Giggs, neki su podržali Ryana, neki Rhodrija poput njihovog oca Dannyja Wilsona, legendarnog igrača Rugbyja. On je bio skroz pogođen s postupkom svog sina Ryana te se odlučio na ekstremnu odluku. Odrekao ga se i on za njega više ne postoji.

Otac ga se odrekao

- Znate, on (Ryan) je uvijek sebe stavljao na prvo mjesto i bilo mu je najvažnije da je centru pažnje. Potpuno je uništio život svoga brata! Za mene je on samo bivši nogometaš i ništa više od toga. Svaki puta kad se pojavi na televiziji, mijenjam program. Ne mogu ga vidjeti. Trebao bih biti najponosniji otac na svijetu, a sramim se što mi je sin - pričao je njegov otac prije nekoliko godina.

- Čovjeka sudite po njegovim djelima, a ako je poznato da je on lažov i prevarant, kako mu itko može vjerovati? - pita se Danny Wilson.

Foto: Martin Rickett/PA/PIXSELL

No nije to bila jedina njegova afera. Nestašni Ryan varao je ženu i sa starletom Imogen Thomas koja je također odlučila izaći u javnost i otkrila je sve. Ryanu ni to nije bilo dosta te je pokušao zavesti i majku od šogorice, no nije uspio. Bivši igrač Manchester Uniteda nikada se nije ispričao bratu za svoje grijehe, a za Rhodrija više ne postoji.

- Ryan je dobar nogometaš, ali je nikakav čovjek. Natasha mi je bila cijeli život, a njega sam smatrao osobom koja mi je najbliskija u životu - rekao je Rhodri.

Brat mu se nakon afere odbio ispričati, a nije pokazao niti neko žaljenje zbog svega.

- Nije mu bilo žao. Rekao je da je bila riječ samo o seksu i ničemu drugome - rekao je Rhodri koji od tada više ne komunicira s bratom.

Nakon što je prošlo nekoliko godina od afere, supruga Stacey je pokrenula postupak za rastavu, a njegove grijehe je dobro naplatila. Olakšala ga je za čak 40 milijuna funti.

Htio ga tući batom

No nije to prvi put da je Ryan poželio zabranjeno voće, i to opet bratovo. Nekoliko godina prije nego što je uopće upoznao bivšu suprugu Stacey, bivši igrač Uniteda 'ukrao' je bratu djevojku i odveo ju u krevet. Kada je to saznao, brat Rhodri je skroz poludio. Uzeo je bat i krenuo je tući Ryana.

Foto: Reuters/PIXSELL

- Bio je izgubio razum. Situacija se otad primirila, no u tom je trenutku sve moglo završiti uistinu ružno i tragično - ispričao je izvor za Mirror.

Ryan Giggs proveo je u Unitedu 23 godine i odigrao 905 utakmica u kojima je zabio 158 golova i 174 puta asistirao. Osvojio je 13 Premier liga, dvije Lige prvaka, četiri FA kupa i četiri Liga kupa, a u mirovinu je otišao 2014. Što se tiče nogometne strane, veliki je uzor. No isto tako ne može se baš reći i za privatni život.

Foto: 24sata/Grafika

Za Wales je skupio 64 nastupa, a sada će kao izbornik predvoditi svoju momčad protiv Hrvatske u Cardiffu u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. U Osijeku ih je Hrvatska pobijedila 2-1, a Velšani su na četvrtoj poziciji sa sedam bodova nakon pet odigranih kola.