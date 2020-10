Gojak se oprostio od Dinama: Hvala Zdravku i Zoranu Mamiću

Amer Gojak oprostio se od svojih suigrača, stručnog stožera i svih koji igraju ikakvu ulogu u Dinamu, od tete spremačice do predsjednika Barišića. Dinamo ga je odgojio i pripremio mu put za nastavak karijere

<p>Bosanskohercegovački reprezentativac <strong>Amer Gojak </strong>(23) otišao je iz zagrebačkog <strong>Dinama </strong>nakon više od pet godina provedenih na Maksimiru. U Dinamo je došao kao slobodan igrač Olimpika iz Sarajeva, a odlazi u talijanski <strong>Torino </strong>koji će nakon posudbe morati otkupiti njegov ugovor za 5 milijuna eura.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: BRZI KVIZ ZA AMERA GOJAKA</strong></p><p>Za prvu momčad Dinama zabio je 15 golova i asistirao za njih još 20 u 159 utakmica, a odličnim predstavama u plavom dresu zaslužio je poziv za bosanskohercegovačku reprezentaciju te za nju debitirao prije dvije godine.</p><p>Kako sam kaže, čast mu je bilo igrati za zagrebačku momčad, a u poruci se zahvalio treneru Zoranu Mamić, ali i i savjetniku uprave Z. M. (61), bjeguncu od hrvatskog pravosuđa, nepravomoćno osuđenom za izvlačenje 116 milijuna kuna iz Dinama.</p><p>"Šest godina sam nosio dres Dinama. S ponosom i čašću kao da sam rođen u Zagrebu. U Dinamu sam postao igrač, reprezentativac svoje zemlje i Zagreb ću uvijek nositi u srcu kao svoj grad nakon rodnog Sarajeva. Bilo je puno sreće, malo i tuge, ogromnog zadovoljstva a ponekad i razočarenja! No, sve je to život i jedna stepenica koju moraš preskočiti na putu do uspjeha. Želim se zahvaliti svima koji su mi ovih šest godina učinili život najljepšim na svijetu. Od Zdravka i Zorana Mamića koji su me doveli u Dinamo, svih trenera koje sam imao, svih mojih suigrača s kojima sam dijelio dobro i zlo. Momci, posebni ste.</p><p>Iskreno se zahvaljujem svim onim vrijednim ljudima koje nitko ne spominje a koji čine Dinamo onim što taj klub jest: velik da veći ne može biti! Od Tompe i Iveka, Anamarije, Galeta, Bukija, Ivanke, Luce… Svi vi ste zaslužni ne samo što sam postao nogometaš već što sam postao čovjek! I od srca vam hvala na tome! Hvala predsjedniku Barišiću i gospođi Peras koji vode moj Dinamo. Nije vam lako, ali "nema predaje“.</p><p>I na kraju, najveće hvala navijačima Dinama! Teško ću ikada moći zaboraviti onu plavu Budimpeštu, San Siro, Etihad, Allianz Arenu… Čuvajte naš Dinamo.</p><p>Davao sam uvijek sve od sebe za ovaj klub i nije mi lako ostaviti ga iza sebe, ali to je život! Voli vas vaš Goja."</p>