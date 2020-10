Hajduče, uzmi ili ostavi! Dinamo hoće Jaira, ponudio 2,7 mil. €

<p><strong>Jairo da Silva (28) u Dinamu</strong>? U samoj završnici prijelaznog roka u HNL-u Dinamo je, saznajemo, na Poljud poslao ponudu za brazilskog napadača kojeg želi dovesti na Maksimir.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Poplava na Poljudu</strong></p><p>Zagrepčani su na stol Splićanima stavili 2,7 milijuna eura bruto i ta ponuda vrijedi do ponoći. Odnosno, za Hajduk je to "uzmi ili ostavi" situacija.</p><p>Navodno sam igrač nema ništa protiv odlaska u redove najvećeg rivala, a ni Hajduk nije imun na takvo što jer, poznato je, svaki milijun Hajduku je nasušno potreban.</p><p>Međutim, hajdukovci su prošle zime već odbili ponudu Kairat Almatyja od 2,2 milijuna eura za Jaira koji se u dvije godine, otkako je stigao iz PAOK-a za 300 tisuća eura, prometnuo u najboljeg Brazilca koji je igrao za Hajduk.</p><p>Odigrao je za to vrijeme 81 utakmicu za splitski klub i zabio 24 gola uz 18 asistencija, ali osim nogometnog umijeća, Jairo je pokazao i ono ljudsko jer je omiljeni lik u splitskoj svlačionici.</p><p>- Ja sam sretan svojim postignućima, ali uvijek može i bolje. Nije mi cilj zabiti što više golova, ali uvijek je dobro zabijati i na taj način doprinositi momčadi. Nisam centarfor, pokušavam pomoći momčadi na razne načine, golovima, asistencijama, sudjelovanjem u gradnji napada... Naravno da želim zabijati, ali dok god pomažem igrom i asistencijama jednako sam sretan - govorio je nedavno.</p><p>- Hajduk je klub koji se uvijek mora boriti za vrh, a ne za druga, treća mjesta.</p>