Golferica hrvatskih korijena: Seksi sam i samouvjerena

Paige Spiranac prestala se baviti golfom, ali javnost i dalje prati svaki njezin korak. Postala je jedna od najpopularnijih sportašica, a na društvenim mrežama nerijetko objavljuje provokativne fotografije
Povodom Noći vještina, golferica hrvatskih korijena Paige Spiranac odjenula se kao Jessica Rabit i oduševila pratitelje
| Foto: Instagram
Povodom Noći vještina, golferica hrvatskih korijena Paige Spiranac odjenula se kao Jessica Rabit i oduševila pratitelje |
Foto: Instagram
Povodom Noći vještina, golferica hrvatskih korijena Paige Spiranac odjenula se kao Jessica Rabit i oduševila pratitelje
| Foto: Instagram
Nizali su se komentari na objavu, a jedan od njih glasi: "Mislio sam da mi se ne sviđaju crvenokose"
| Foto: Instagram
Ranije ovog mjeseca, Paige se maskirala kao Velma iz Scooby Dooa
| Foto: X/Paige Spiranac
- Osjećam se samouvjereno kad izgledam seksi. Žena može biti što god želi - to ne ovisi o tome što nosi - rekla je jednom prilikom.
| Foto: Instagram
Paige vuče hrvatske korijene, a 2016. se povukla iz profesionalnog golfa.
| Foto: Instagram
- Volim biti žena. Mogu biti nježna i mekana, ali i jaka i samouvjerena. Ljudi me često podcijene i to mi se sviđa - kazala je
| Foto: Instagram
Danas više ne igra profesionalno, ali vodi popularne golf serije na internetu, surađuje s brendovima i koristi svoj utjecaj da sport učini pristupačnijim i zabavnijim
| Foto: Instagram
