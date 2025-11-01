Obavijesti

Golferica hrvatskih korijena: Seksi sam i samouvjerena

Paige Spiranac prestala se baviti golfom, ali javnost i dalje prati svaki njezin korak. Postala je jedna od najpopularnijih sportašica, a na društvenim mrežama nerijetko objavljuje provokativne fotografije
Povodom Noći vještina, golferica hrvatskih korijena Paige Spiranac odjenula se kao Jessica Rabit i oduševila pratitelje | Foto: Instagram
