Golijada kao najava za nedjeljni derbi: Hajduk dao 5, Dinamo 4

Hajduk je razbio Cibaliju u Vinkovcima 5-0 uz fantastičnu igru Francka Ohandze koji je iz te utakmice izašao uz dva gola i dvije asistencije.

Nije to bila sjajna igra Splićana u prvom poluvremenu, Cibalia je u nekoliko navrata bila blizu vodstva, no onda je Said zabio za vodstvo i tu je krenula 'bilima' voda na mlin sve do konačnih 0-5.

Prošlo je osam godina otkad je Hajduk zadnji put bio ovako uvjerljiv na gostujućem terenu u HNL-u.

Zabili su pet komada zaprešićkom Interu 14. kolovoza 2010. u identičnoj 0-5 pobjedi, igralo se četvrto kolo, a strijelci za goste bili su Anas Sharbini, Marin Tomasov, Duje Čop i Ante Vukušić u dva navrata.

Današnja pobjeda u Slavoniji samo je nastavak na odličnu završnicu jeseni kada je na Poljudu, opet, teško stradao Inter.

I oni su prošli baš jednako kao i Vinkovčani, a sve to predstavlja odličnu najavu za derbi naša dva najveća kluba koji nas očekuje sljedeće nedjelje na Maksimiru.

Poslije 21. odigranog kola Dinamo je na 53 boda, Hajduk 41. Baš su 'modri' u subotu prezentirali moćan nogomet na do jučer neosvojivom Gradskom vrtu - poslije 70. minuta igre vodili su 4-0 uz fantastičnu igru napadačkog trojca Olmo - Gavranović - Soudani uz svesrdnu potporu sjajnog kapetana Arijana Ademija.

Lider je slavio uz 4-2 te također ispisao lijepu pozivnicu publici za maksimirski derbi 18. veljače od 15 sati.

Bit će to sudar dva najbolja napada u Hrvatskoj. Dinamo je na 49 zabijenih golova, Hajduk na 44 i sudeći prema viđenom na slavonskim terenima ovoga vikenda, u nedjeljnom derbiju trebali bi gledati napadački nogomet s obje strane jer su obje momčadi oslobođene većeg psihološkog pritiska.

Dinamu naslov stoji praktički u džepu, a Hajduk se okreće borbi za drugo mjesto i osvajanje Kupa.

Derbi im dođe kao idealna podloga za spektakl...