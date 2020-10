Golijada u derbiju: Ibra zabio 2 gola, Kumbulla spasio Rimljane

Milan i Roma odigrali su odličnu utakmicu u petom kolu talijanskog prvenstva. Domaćini su imali vodstvo triput, a gosti se uspjeli triput vratiti utakmicu. Ibra dodao na svoj konto još dva gola

<p><strong>Milan</strong> i <strong>Roma</strong> remizirali su (3-3) u petom kolu talijanskog prvenstva. Odlična utakmica na San Siru, nema što. Domaćini su triput imali vodstvo, ali Roma je ipak uspjela do boda u derbiju kola. Milan je i dalje vodeći na tablici s 13 bodova, Roma ima pet bodova manje.</p><p>Milan je poveo već u drugoj minuti golom<strong> Zlatana Ibrahimovića</strong> na odličnu asistenciju Leaoa. Portugalac je odličnom loptom po zraku kroz cijelu obranu gostiju pronašao Zlatana, koji rutinskim prvim dodirom bježi od golmana i posprema u praznu mrežu. Ovo mu je treća nakon povratka iz samoizolacije zbog koje je propustio četiri utakmice.</p><p>Romi nije dugo trebalo za odgovor, tek 12 minuta. Pellegrini ubacuje iz kornera, Tatarusanu ju krivo procijenio, a nju je dočekao 'bosanski dijamant' Edin Džeko i glavom zabio u prazan gol.</p><p>Milan opet zabija gol u drugoj minutu, samo ovog puta u drugom poluvremenu, a strijelac je Saelemaekers. Leao odlično probio lijevu stranu, Ibra vuče braniče za sobom na prvu stativu, a Saelemaekers ostaje sam na povratnoj i pogađa za novo vodstvo Milana. </p><p><strong><span id="cke_bm_2716S" style="display: none;"> </span>POGLEDAJTE VIDEO: Zlatan Ibrahimović odmara na jahti</strong></p><p>Ovog puta Romi je trebalo malo duže za povratak u utakmicu, u 71. minuti Veretout je zabio iz penala nakon faula Bennacera na Mkhitaryanu.</p><p>U 79. minuti još jedan penal, ovog puta za domaćine. Mancini je srušio Calhanoglua, a sudac je svirao upitan penal, a upitno nije bilo hoće li ga zabiti Zlatan, koji donosi novo vodstvo za Milan i sebi prvo mjesto na tablici za najboljeg strijelca lige, sad ima šest u tek nastupa.</p><p>Da gosti mogu s bodom otići kući pobrinuo se Kumbulla u 84. minuti nakon još jedne loše reakcije u obrani igrača Milana. Ubačaj iz kornera ide na prvu stativu, Zlatan ju je pokušao izbiti, no prešla mu je preko noge gdje ju je dočekao gostujući stoper i još jednom ubacio u praznu mrežu. </p><p>Epilog utakmice je da su Zlatan i ostatak momčadi sami krivi što nisu nastavili pobjednički niz, sve golove su primili iz svojih grešaka, a gosti su bili pribrani i pospremali što su morali. </p><p>Milan je tako nakon četiri pobjede upisao prvi remi u ovoj sezoni, a Romi je ovo drugi remi uz isto toliko pobjeda i jedan poraz. </p>