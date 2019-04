Golman Gorice: Nemamo poraz od Hajduka, idemo po Europu

Gorica je fantastičnom igrom očitala bukvicu Hajduku i prizemljila ih nakon velike pobjede nad Rijekom 4-0. Goričani su od početka ušli agresivno, a rani gol je puno toga donio. Hajduk se tražio tijekom utakmice, imali su svoje prilike, ali to nije bila ni sjena one utakmice protiv Riječana..

- Mislim da smo fantastično odigrali protiv protivnika koji je uz Dinamo najbolji u ovoj polusezoni. Primili su samo pet golova do naše utakmice. Potpuno smo zaslužili pobjedu, imali smo još tri 'mrtvaca' koja je Posavec obranio. Pohvalio bih cijelu svoju momčad i stručni stožer. Sretno Hajduku, ali mi ćemo se za Europu boriti do kraja - rekao je golman Gorice Kristijan Kahlina koji je po 100. put obukao dres Gorice, a to je proslavio praznom mrežom protiv Hajduka.

Golman Gorice skinuo je nekoliko zicera igračima bilih, izluđivao ih i pokazao da se radi o klasnom golmanu.

- Molio bih svoju momčad da igramo ovako protiv svakoga. Mi imamo četiri clean sheeta, i to dva puta protiv Hajduka, Rijeke i Istre. Ostale utakmice ponašamo se kao da ni ne trebamo čuvati svoj gol. Bio je dogovor da idemo u visoki presing, dominantni su u igri i znali smo da ne smijemo se zaletavati. Mi smo možda jedna od najjačih ekipa u tranziciji.

- Svaka čast dečkima. Jedina ekipa smo koja je dobila Rijeku tri puta i nemamo poraz od Hajduka. Ljudi nas sad već shvaćaju ozbiljno, pokazali smo da smo jaki. Moramo ući zbiljno i u druge utakmice kao inače i nastaviti borbu - rekao je Kristijan Kahlina...

Trener domaćina Sergej Jakirović bio je presretan. Njegova momčad igrala je točno onako kako im je savjetova. A to je završilo na sjajan način za njih, veliku pobjedu od 3-0.

- Zadovoljan sam, preponosan na dečke i čestitam im na svemu. Ovo je dokaz da smo na pravom putu i da tako trebamo nastaviti - kazao je Sergej Jakirović...