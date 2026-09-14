Obavijesti

Sport

Komentari 0
BIZARNO

Golman iz devete engleske lige odbio postati kralj svoje zemlje

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: < 1 min
Golman iz devete engleske lige odbio postati kralj svoje zemlje
Foto: Twitter
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Kamurasija su izabrali za kralja Toora, kraljevstva na zapadu Ugande, ali...

Admiral

George Desmond Kamurasi vikende provodi na golu SE Donsa, kluba iz devetog ranga engleskog nogometa. Suigrači ga zovu Big G, kapetan je i jedan od glavnih motivatora u svlačionici. No prije nekoliko dana pred njim se pojavila ponuda kakvu vjerojatno nije očekivao ni u najluđim snovima - mogao je postati kralj.

Kamurasi pripada kraljevskoj obitelji Toora, tradicionalnoga kraljevstva na zapadu Ugande. Njegov rođak Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV. preminuo je krajem kolovoza sa samo 34 godine, nakon čega je pokrenut proces izbora nasljednika.

Kraljevski odbor za sukcesiju upravo je 36-godišnjega golmana izdvojio kao prvoga kandidata. Prema članovima odbora, Kamurasi je rekao da zbog osobnih obaveza ne može preuzeti tu odgovornost.

Zatražio je vrijeme za konzultacije sa suprugom i poslovnim partnerima u Londonu, no odbor nije želio čekati.

Kruna je na kraju pripala Edwardu Rukidiju Kijanangomi. Tooro nije neovisna država, a kralj nema klasičnu političku vlast. Monarh ima ponajprije kulturnu i društvenu ulogu. Kamurasi se tako vraća svom uobičajenom poslu. Umjesto kraljevskog prijestolja - vratnice kluba iz devete engleske lige.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ona je nogometna sutkinja. Sad se pitate: 'Gdje stavi kartone?' Obožava i Modrićev Milan
FOTO: SAMO MINIJATURNO

Ona je nogometna sutkinja. Sad se pitate: 'Gdje stavi kartone?' Obožava i Modrićev Milan

Claudia Romani (42) je Talijanka koja živi i radi kao model u SAD-u, a uz to je i nogometna sutkinja. Obožava Milan, a najviše voli i objavljivati provokativne fotografije...
FOTO Ljubavni brodolom bivšeg Gvardiolovog suigrača: Učinio je nezamislivo supruzi iza leđa
NEVJERNI KYLE

FOTO Ljubavni brodolom bivšeg Gvardiolovog suigrača: Učinio je nezamislivo supruzi iza leđa

Kyle Walker sjajan je nogometaš, ali užasan suprug. Godinama je varao svoju suprugu Annie, a nož u leđa zabio joj je prije četiri godine kada je dobio dijete s njezinom prijateljicom. I baš kad je ta afera pala u zaborav, početkom godine dobio je i drugo
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026