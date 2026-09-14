Golman iz devete engleske lige odbio postati kralj svoje zemlje

George Desmond Kamurasi vikende provodi na golu SE Donsa, kluba iz devetog ranga engleskog nogometa. Suigrači ga zovu Big G, kapetan je i jedan od glavnih motivatora u svlačionici. No prije nekoliko dana pred njim se pojavila ponuda kakvu vjerojatno nije očekivao ni u najluđim snovima - mogao je postati kralj.

Kamurasi pripada kraljevskoj obitelji Toora, tradicionalnoga kraljevstva na zapadu Ugande. Njegov rođak Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV. preminuo je krajem kolovoza sa samo 34 godine, nakon čega je pokrenut proces izbora nasljednika.

Kraljevski odbor za sukcesiju upravo je 36-godišnjega golmana izdvojio kao prvoga kandidata. Prema članovima odbora, Kamurasi je rekao da zbog osobnih obaveza ne može preuzeti tu odgovornost.

Zatražio je vrijeme za konzultacije sa suprugom i poslovnim partnerima u Londonu, no odbor nije želio čekati.

Kruna je na kraju pripala Edwardu Rukidiju Kijanangomi. Tooro nije neovisna država, a kralj nema klasičnu političku vlast. Monarh ima ponajprije kulturnu i društvenu ulogu. Kamurasi se tako vraća svom uobičajenom poslu. Umjesto kraljevskog prijestolja - vratnice kluba iz devete engleske lige.