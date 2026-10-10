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Gonzalo Garcia: Patili smo, ali se držali zajedno i pobijedili! Bamba? Ima ogroman talent

Piše Jakov Drobnjak,
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Gonzalo Garcia: Patili smo, ali se držali zajedno i pobijedili! Bamba? Ima ogroman talent
Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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HAJDUK - DINAMO 2-1 Bitno je kako igramo i kako se igrači osjećaju. Ponosan sam. Imamo momčad koja voli igrati. Drugo poluvrijeme smo započeli sjajno, rekao je Garcia

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Hajduk je u potpunom kaosu na Poljudu pobijedio Dinamo 2-1. Zadnjih pola sata kiša je natopila teren, Dinamo je pritisnuo i krenuo po izjednačenje, ali Hajduk je izdržao. Nakon utakmice pred kamere MAXSporta došao je Gonzalo Garcia.

- Događale su nam se neke stvari za koje ljudi ne znaju. Ponosan sam na dečke. Treba nam ovo. Probleme nam rade mnogi tračevi koji nisu istiniti. Na terenu se vidi kakvi smo zapravo. Čak je i razultat u drugom planu. Bitno je kako igramo i kako se igrači osjećaju. Ponosan sam. Imamo momčad koja voli igrati. Drugo poluvrijeme smo započeli sjajno, imali smo kontrolu i zabili smo gol. Onda je počela  kiša i promijenila utakmicu. Patili smo na kraju, ali ostali smo zajedno i pobijedili - rekao je Garcia pa nastavio:

- Bamba? On je igrač s velikim talentom. Nekad se prema njemu ne pokazuje poštovanje. Divan je tip, svi ga vole u svlačionici. Osjetljiv je. Njegovu kvalitetu vidite na terenu. Ima dobro srce. Može biti poseban igrač kad ima podršku, kad osjeća da je dio obitelji. Zadovoljan sam sa svim igračima. Dobri su ljudi iznutra. To je osnova svega.

Osvrnuo se na Ajax.

- Protiv Rijeke smo igrali jako dobro do prvog gola. Onda smo se počeli previše truditi i činili smo greške. Danas smo isto činili greške, ali Španjolska je tu isto griješila. Nogomet je igra grešaka. Ajax? Privilegija je igrati protiv njih. Split je imao priliku gledati reprezentaciju, derbi pa sad Ajax. Nije to ekipa iz druge galaksije, ali je jako dobra. Dendoncker se oporavlja korak po korak. Ne znam kad će moći igrati više minuta. Moramo vidjeti dan po dan, tjedan po tjedan - naglasio je.

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