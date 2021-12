Nakon što ih je Hrvatska nokautirala iz polufinala Davis Cupa, srpska teniska reprezentacija priprema se za ATP Cup u Sydneyu početkom godine. Tamo neće biti Hrvatske jer se mjesta dodjeljuju prema plasmanu najboljih tenisača svake zemlje, a 30. pozicija Marina Čilića (33) nije bila dovoljno visoka da upadnemo na turnir.

Srpsku javnost zabavlja pitanje tko će im povesti reprezentaciju, a čini se kako to neće biti Viktor Troicki (35) koji im je vodio selekciju u Davis Cupu. Odgovornost bi mogla pasti na Novaka Đokovića (34), pa i na njegova trenera.

- Mene kao izbornika na ovom natjecanju ne pitaju puno i ne vjerujem ni da ću ići. Izbornik ništa ne odlučuje jer prvi i drugi reket po automatizmu igraju singl, tu nema nekih promjena. Jedino ako se netko od njih dvojice ozlijedi netko ih može zamijeinti. Ne mogu ništa odlučivati. Zasad ne idem - rekao je Troicki za Sportski žurnal.

Stvar na koju bi mogao utjecati je igra parova, gdje je dosta kombinirao u Davis Cupu i gdje nije mogao pronaći dobitnu formulu jer Srbija nema igrača koji su se posvetili samo dublu.

- Parovi se dogovaraju i mogao bih utjecati na to. S druge strane, po pravilima, ako nema izbornika, prvi igrač reprezentacije može preuzeti njegovu ulogu da određuje tko će igrati u paru. To je Novak - rekao je Troicki.

No osim toga, prvi igrač može odrediti i svog trenera ili nekog drugog da vodi momčad. Kako će Đokovićev trener Goran Ivanišević (50) biti u Australiji, može se dogoditi da to bude upravo on, tvrdi Žurnal.

Ivanišević i Đoković uz kraće pauze surađuju na turnirima od Wimbledona 2019.

- Mentalitet je isti, jezik je isti, to jako puno pomogne u objašnjavanju, u razgovoru, na terenu. Čak se koji puta niti ne mora ništa reći, dovoljno se pogledati. Balkanac može trenirati bilo koga, ali Balkanca ne može trenirati nitko osim Balkanca - rekao je Goran ranije ove godine za HTV.

- Kad Đoković viče prema loži, to je uglavnom upućeno meni - dodao je.

Nole je sezonu zaključio s puno frustracija, a o njegovu sudjelovanju na Australian Openu još se spekulira. Uvjet je cijepljenje, a on ne želi potvrditi je li se cijepio.

- Želim odmoriti i zaboraviti na tenis. Umoran sam od cijele godine. Želim provesti neko vrijeme s obitelji. Uskoro ćete saznati moje planove za 2022. - rekao je Nole u Madridu, nakon poraza od Hrvatske.

Srbija će na ATP Cupu zaigrati protiv Norveške već 1. siječnja. Dva dana poslije slijede okršaji protiv Čilea, a 5. siječnja protiv Španjolske, koja dolazi bez Rafaela Nadala.