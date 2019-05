Sluga: Ubili smo se k'o majke, Gorgon: Ovo je za vas navijače

Onako kako to i priliči nakon velikog trofeja, igrače Rijeke dočekalo je veliko slavlje u njihovom gradu nakon sjajne utakmice i pobjede protiv Dinama u finalu Hrvatskog nogometnog kupa. Tisuće navijača dočekalo je Igora Bišćana i njegovu momčad, a oduševljenje se vidjelo i na licima navijača i igrača.

Doček osvajača Kupa na Korzu: Rabuzinovo 'Sunce' sja s balkona Radio Rijeke! Objavljuje 24sata Sport u Srijeda, 22. svibnja 2019.

Golman Simon Sluga koji je u ključnom trenutku finala obranio penal Daniju Olmu bio je iznimno vesel, a proslavio je odmah nakon meča, tvrdi sam:

- Ispričavamo se svima, ubili smo se k'o majke u busu - rekao je šaljivi Sluga, a Alexander Gorgon titulu je posvetio svima onima koji su ih podržali.

Igrači su bili u suzama, grlili su se, veselja nije falilo, a Korzom se orila pjesma. 'Najdraža Rijeko' čulo se barem na otoku Krku...

Oglasio se ubrzo i trener Igor Bišćan:

- Ovi dečki su heroji - rekao je pa se zahvalio navijačima, a igrači su u međuvremenu skandirali - 'dupla premija'!

Predsjednik kluba Damir Mišković reagirao je očekivano - s jednim 'ajoooj', a onda pohvalio navijače:

- A bez vašeg navijanja danas ne bismo osvojili Kup. Molim vas, od druge sezone da budemo još glasniji. Hvala vam, hvala vam, hvala!!!

A onda je istaknuo i svoju požrtvovnost klubu:

- Ja i moja obitelj možda nismo savršeni, ali dajemo sve što imamo za Rijeku!

Rijeci je ovo prvi trofej nakon dvije godine, a Kup su posljednji put osvojili 2017. nakon što su također dobili Dinamo i to identičnim rezultatom 3-1. Igor Bišćan i njegova momčad to su definitivno zaslužili nakon sjajne utakmice u Puli gdje su njihovi navijači napravili fantastičnu atmosferu koja je pomogla Riječanima da došu do pobjede protiv snažnog protivnika.

Riječani su emotivno proslavili zasluženo osvojeni Kup. Bilo je tu i suza, svega, a posebno emotivno bilo je kada je Kvržić podignuo Rabuzinovo sunce koje je zasjalo pulskim nebom, a uskoro će obasjati riječko nebo!

Igor Bišćan stigao je pod velikim kritikama u Rijeku, ali pokazao je da je zaslužio ovu priliku i preporodio bijele nakon lošeg početka sezone nakon čega je Matjaž Kek podnio ostavku.