Gorjelo je Koševo! Hajdukov bivši igrač šokirao je Celtic...

Nevjerojatna navijačka groznica okupirala je Sarajevo ovih dana. Prije samo godinu dana Atalanta ih je ponizila i pobijedila na Koševu 8-0, no to ih nije omelo. Potpuno rasprodani stadion dočekao je Celtic u prvom pretkolu kvalifikacija za Ligu prvaka, a onda trenutak kada je eruptirao stadion.

Sarajevo je povelo protiv legendarnog škotskog kluba u 29. minuti i to golom bivšeg igrača Hajduka Mirka Oremuša... Ubacio je Šabanović iz kornera, loptu je u kaznenom prostoru spustio Lazić i lopta je stigla do Mirka Oremuša koji je neometan pucao prema golu i zabio za nevjerojatno slavlje na Koševu.

Tribine su se tresle od slavlja brojnih navijača, Sarajevo je krenulo još bolje igrati, no u tom zanosu ih je Celtic kaznio. Michael Jonhston dobio je loptu na nekih 25 metara i onda opalio prema golu i lijepo zabio za 1-1 u 35. minuti.

Pokušali su se domaćini oporaviti do kraja, no Celtic je u drugom poluvremenu stigao i do vodstva i preokreta. Odsonne Edouard bio je precizan u 51. minuti za 2-1.

Mirko Oremuš stigao je na Koševo na početku ove sezone, a prije toga je igrao u izraelskom Hapoelu Ra'aanani. U Hajduku je igrao od 2008. do 2014. i osvojio je sa Splićanima dva Kupa.