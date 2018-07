Gorica debitira: 'Svi su ispred nas, ali došli smo da ostanemo'

Znate vjerojatno za one nogometno romantične priče o malom klubu iz malog mjesta koji uspije doći do najvišeg ranga, koji ostvari snove svojih strastvenih i brojnih navijača... Znate? E, Gorica nije jedna od tih priča!

Novi prvoligaš, debitant u najvišem rangu, klub koji je 2009. godine izrastao na temeljima Radnika, vlasnika rekordnog poraza u HNL - Hajduk je na Poljudu 1994. bio bolji 10-0 - nije mali klub. Ne, ne, to je klub u kojem se ponašaju ozbiljno, odgovorno, koji je uzor mnogima po načinu na koji radi, posluje i funkcionira, a takav klub se teško može nazivati malim. Iako zasad nema velikih uspjeha i trofeja, iako se još nije do kraja etablirao na hrvatskoj nogometnoj sceni.

Nije ni Velika Gorica, da se vratimo na početak, malo mjesto. Ma kakvi, to je šesti grad u Hrvatskoj po broju stanovnika, s jednom od najmanjih stopa nezaposlenosti u državi, naslonjen na metropolu. I grad koji je, složit će se mnogi, i ranije trebao imati prvoligaša... Nema tu, nažalost po Goričane, ni "strastvenih i brojnih navijača", to je dio na kojem će u novom prvoligašu morati najviše raditi. Iako, zna se odavno da u hrvatskom sportu navijače privlače samo pobjede, samo rezultati. Euforija se začas rodi, depresija još brže...

- Ovo je avantura u kakvoj još nismo bili, ali to smo željeli otkad smo krenuli u ovaj projekt. Igrati Prvu HNL je privilegij i čast, pogotovo u godini u kojoj je naša liga postala liga viceprvaka svijeta, ali to je i velika obaveza. Baš tako, obaveza, jer mi doista imamo obavezu predstaviti Goricu u dobrom svjetlu. Vjerujem da će tako i biti, ovaj klub je na svim razinama spreman za ono što nas čeka - kaže predsjednik Gorice Nenad Črnko iščekujući trenutak kad će njegovo "dijete" konačno doći na igralište i zaigrati nogomet s "velikim dečkima".

Gorica je klub koji nikome ne ostaje dužan. Koji posluje u okvirima svojih mogućnosti. U kojem su ljudi racionalni, realni i s obje noge na zemlji. Ali su istovremeno i ambiciozni, s pogledom prema vrhu.

- Meni je kao predsjedniku uvijek cilj svakoga pobijediti, tako ćemo se ponašati i u Prvoj HNL, no naravno da pritom treba biti i realan. Tu su ipak Dinamo, Hajduk, Rijeka i Osijek, klubovi koji su debelo ispred nas. Tu su i dugogodišnji prvoligaši Lokomotiva, Slaven Belupo, Istra i Inter, koji su također u prednosti pred nama. Rekao bih da mi i Rudeš u ovom trenutku zaostajemo za svima njima, ali to ne mora ništa značiti - rekao je Črnko i dodao:

- Svjesni smo da su prva i druga liga dva različita svijeta. Morali smo značajno promijeniti momčad u odnosu na prošlu sezonu, doći će nam još igrača, i znam da bi bilo čudo da budemo uigrani i posloženi već od prvoga kola. Svi drugi su samo nadograđivali lanjske momčadi, a mi smo krenuli praktički od početka.

Upravo je Nenad Črnko i najzaslužniji za sve što se događa u HNK Gorici posljednjih devet godina. Do tad je bio predsjednik Poleta iz Buševca, mjestašca u blizini Velike Gorice, te sa svojim klubom došao do treće lige. U to vrijeme Radnik je bio u četvrtoj. Kad je krenula priča s HNK Goricom, Črnko je odabran za voditelja tog projekta, a to se pokazalo pravim izborom.

- Već godinama dolazim u Veliku Goricu kao gledatelj i protivnički trener, ali moram reći da me iznenadilo kako je klub dobro posložen. I zato kažem da ovaj ulazak u prvu ligu nije nikakva slučajnost nego nagrada ljudima iz kluba - rekao je trener Sergej Jakirović, čovjek koji će povesti Goričane u povijesnu sezonu nakon odlaska Ivana Preleca, koji je uveo klub u Prvu HNL.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL Prošle sezone bio je trener Sesveta, i on će debitirati u Prvoj HNL, a na raspolaganju će imati vrlo zanimljivu momčad. Iz prošlosezonskog sastava ostalo je 13 igrača, među kojima ima i velikog potencijala.

Golman je Kristijan Kahlina, Dinamova škola, nekad u Vinogradaru i Sloveniji. U obrani su ostali veteran Igor Čagalj, novi kapetan momčadi, 21-godišnji perspektivni Srbin Nemanja Ljubisavljević, dva lijeva beka, nekad igrač Zagreba Matija Špičić i domaći igrač Damir Žutić, te jedan desni bek, Gruzijac Giorgi Mchedlishvili. Od veznih su tu i dalje Poljak s tri nastupa za reprezentaciju Michal Maslowski, koji je u dresu Legije igrao i Ligu prvaka, sjajni Nigerijac Iyayi Belive Atiemwen, u Gorici poznatiji po nadimku Beli, te ikona drugoligaških terena Mario Marina. Tu su i klinci Adrian Zenko i Martin Šroler, mladići su koje u Gorici silno vjeruju... Naprijed je ostao također mladi Dinko Matošević te iskusni Matija Dvorneković, Goričanin koji je nogometni kruh zarađivao u Albaniji, Rusiji i na Islandu.

- Svašta sam prošao u karijeri, ali Prvu HNL nikad nisam igrao. I zato stvarno mogu reći da ima leptirića u trbuhu uoči debija, ipak je ovo nešto posebno. Moj grad, moj klub... - kaže Dvorneković.

Foto: Marko Vidalina/24sata Goričani su uoči početka prvenstva predstavili i nove dresove, tvrtka Aplas napravila je personaliziranu garnitutu za njih Stigla su i pojačanja, zasad njih osam. Iz Slaven Belupa je došao stoper Aleksandar Jovičić, koji je proljeće proveo na posudbi u Istri, iz Kustošije je došao ponajbolji igrač Druge HNL Kristijan Lovrić, iz Cibalije mladi Marko Dabro, bivši igrač Fiorentine, te kapetan Sesveta Martin Maloča. Iz inozemstva su u Goricu došli armenski napadač David Aršakjan, grdosija od 195 cm s iskustvom iz MLS-a, veznjak iz Ugande Farouk Miya, koji je stigao iz Standard Liegea, napadač Lukas Zwolinski iz Pogon Sczeczina te, posljednji u nizu, zadnji vezni Joey Suk. Indonežanin rođen i odrastao u Nizozemskoj dolazi iz Go Ahead Eaglesa.

- Dovest ćemo još četvoricu igrača do kraja prijelaznog roka, trebaju nam golman, desni i lijevi bek te stoper. Vjerujemo da smo odradili dobar posao, da ćemo ubrzo definirati momčad do kraja i krenuti u borbu. Nije nas strah, ne bojimo se ničega jer znamo što radimo. I, to vam također mogu reći, u svakoj ćemo utakmici ići na pobjedu - istaknuo je dopredsjednik kluba Mindaugas Nikoličius, Litavac koji predstavlja inozemne investitore i vodi sportsku politiku kluba.

Dobra vijest za Goričane je što će od početka igrati na svom stadionu, iako će reflektori biti gotovi tek krajem rujna, a loša vijest može biti to što u prvom kolu moraju na možda i najteže gostovanje u ligi.

- Rijeka je na Rujevici favorit u svakoj utakmici, igrala protiv Dinama, Hajduka, u Europi... Teren je ondje jako brz, oni imaju svoje automatizme, uigrani su i čvrsti, tako da je sigurno da ćemo biti na iskušenjima. Međutim, imamo svoj plan i vidjet ćemo kako će to ispasti. U nogometu je sve moguće, idemo se boriti - ističe trener Jakirović, koji ni na trenutak ne skriva koliko se divi kolegi Matjažu Keku.

- Iskreno, jednog dana volio bih biti poput njega! Toliko se igrača mijenja, toliko dolaze i odlaze, a oni stalno drže svoju razinu. Fenomenalno. Čak bih rekao da je Rijeka, za koju sam i sam igrao pod izbornikom Dalićem u sezoni 2007/08., jedan klub do njegova dolaska i sasvim drugi nakon što je Kek došao - zaključio je Jakirović.

Dakle, večeras u 21 sat, na stadionu na Rujevici, kreće jedna nova prvoligaška priča. Potencijalno vrlo zanimljiva, s obećavajućom perspektivom.

- Nismo ušli u prvu ligu da bismo u njoj plesali jedno ljeto. Došli smo da ostanemo - najavio je predsjednik Črnko.

A on svoja obećanja, kažu brojni svjedoci, ispunjava. I treba mu vjerovati. Već od prvoga kola, ma koliko Rijeka bila moćna. Rudeš je, ostalom, već prvoga dana nove sezone pokazao da je doista sve moguće.